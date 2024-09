El Ayuntamiento socialista de Alcorcón se pasa por el forro la Constitución

En Alcorcón, las personas con discapacidad siguen siendo «minusválidas» en virtud de que a la alcaldesa socialista, Candelaria Testa, no le ha parecido conveniente adecuar el término a lo previsto en la reforma constitucional que sustituyó la nomenclatura anterior. De modo que en los documentos oficiales del consistorio se sigue haciendo mención del uso que se está haciendo de las «plazas de minusválidos», sin que los muy progresistas regidores del municipio hayan hecho nada por adaptar el término a lo que demanda la Constitución en su artículo 49.1.

Ya sabíamos que el socialismo se pasa la Constitución por el forro de sus caprichos, pero no deja de sorprender que lo haga hasta al punto de ir en contra de un artículo que mereció el consenso del Parlamento. Y es que la modificación no tiene ni un año y fue publicada en el BOE, que se conoce no llega a los despachos de los regidores socialistas. De modo que si hubo acuerdo para modificar el término «minusválido o diminuido» por el de «persona con discapacidad», en Alcorcón no se han enterado o no han querido enterarse.

Se convino que, por razones obvias, había que emplear un lenguaje que no invisibilice ni minimice a las personas con discapacidad, por lo que se procedió a un cambio terminológico mucho más respetuoso a fin de fomentar una conciencia social más positiva en torno a la discapacidad, promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Pues en Alcorcón el PSOE ha decidido que seguirán llamando «minusválidos» a las personas con discapacidad, lo que ha llevado al PP a denunciar la «auténtica falta de respeto y de todo tipo de ética hacia las personas que tienen alguna discapacidad». La progresía es así: se les llena la boca hablando de igualdad, conciencia social y demás mantras de la izquierda y, a las primeras de cambio, se les ve el plumero. En Alcorcón se sigue diciendo «minusválidos» y no hay más que hablar.