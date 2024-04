Lo del anterior Gobierno socialcomunista de Baleares es la apoteosis de la negligencia -vamos a dejarlo ahí, por ahora-, porque bajo el mandato de Francina Armengol se pagaron 1,3 millones de euros por cuatro millones de unidades de guantes y mascarillas que no fueron suministrados. Del montante encargado a la empresa Tyrval Import Export entre el 26 de marzo y el 22 de abril de 2020 por un total de 6,4 millones de euros para el suministro de material sanitario Covid, entre mascarillas quirúrgicas, trajes de protección, mascarillas FFP2, guantes o termómetros, una parte sustancial no cumplía con los requisitos pactados, por lo que el pedido fue anulado. Sin embargo, pese a que se anularon los guantes de un primer pedido por un importe de 322.800 euros (4 millones de unidades) y las FFP3 del tercer pedido por un importe de 980.000 euros (100.000 unidades), «a pesar de estas variaciones, el precio final de todo el suministro no varió», los citados 6.438.100 euros.

Dicho de otro modo: se abonó la cantidad total sin descontar parte del material inservible. O sea, se certifica que parte del suministro no cumplía los requisitos, se anula el pedido y, sin embargo, no se descuenta del total del contrato. La conclusión es que se malversaron 1,3 millones de euros y lo peor es que se hizo a conciencia. Digamos que esto fue un atraco de guante blanco en todo regla. Por supuesto, los importes facturados no se correspondían con los precios que constan en el informe justificativo de la contratación de emergencia. El colmo es que el contrato se justificó con el argumento de que la empresa suministradora era «las que más garantías de calidad y facilidades de pago nos ofrecía», según reconoció en un informe la ex diputada socialista y en 2020 abogada de la comunidad autónoma Lourdes Aguiló.

Estremece pensar cómo serían las garantías del resto. Y, sobre todo, estremece comprobar el grado de negligencia en la gestión del Gobierno de Francina Armengol.