La documentación incautada por la Guardia Civil pone de manifiesto que los CDR, los grupos de agitadores violentos que se han convertido en el brazo armado del separatismo, preparan un otoño caliente. Y la Diada del próximo 11-S será el punto de partida, como demuestran las consignas lanzadas en los chats por los ‘Comités de Defensa de la República’ a sus seguidores. Los Mossos son conscientes de lo que se les viene encima: «Hemos avisado de que se prepara una nueva oleada de ataques callejeros, pero la permisividad es absoluta», señala una fuente policial catalana. Los canales de comunicación de la kale borroka catalana intervenidos por la Policía han distribuido, de este modo, un texto titulado «Los indultos son un insulto». Pero no se quedan ahí: están repartiendo tutoriales para agredir a la Policía y han mostrado la forma de fabricar cócteles molotov.

Los CDR instan a una movilización callejera con el argumento de que no aceptan el perdón de Pedro Sánchez. Es más: el paso dado por el Gobierno les «hace más conscientes de que la única solución posible es la independencia». Y amenazan: «Os pasaremos por encima». Lo que demuestra que si el presidente del Gobierno pensaba que el indulto a los golpistas serviría para apaciguar los ánimos de los violentos cachorros del separatismo se ha equivocado de cabo a rabo. En definitiva: el independentismo más radical no agradece el gesto del presidente del Gobierno, sino que lo utiliza como justificación para ir un paso más allá en su estrategia de incendiar las calles. Los policías incrustados en los CDR han levantado la voz de alarma por los llamamientos a un «conflicto armado» en Cataluña contra «todo lo español», porque «si no, será imposible alcanzar “la independencia».

Nada ha cambiado. Los CDR siguen a lo suyo con el visto bueno del Gobierno catalán y Sánchez instalado en La Moncloa después de haber puesto de patitas en la calle a los golpistas catalanes. El precio por seguir en La Moncloa era ese: entregar la dignidad de España y los españoles a una pandilla de delincuentes.