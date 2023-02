La Academia de Cine no puede premiar una película que alaba a dos presos etarras

Estamos ante de lo de siempre: una vez más, el cine se utiliza como instrumento para dar cobertura a quienes no ocultan su fascinación por lo que representó ETA y ensalzan el papel que jugaron los presos de la banda asesina. Los Premios Goya de este año, que se celebran este sábado en Sevilla, incluyen entre las cintas nominadas a la categoría Mejor película de animación a una candidata que mitifica la fuga de prisión de dos presos de la organización terrorista ETA.

El filme es obra del cantante proetarra y amigo de Pablo Iglesias Fermín Muguruza y lleva por título Black is Beltza II: Ainhoa, que rememora cómo dos presos condenados por su pertenencia a ETA, Iñaki Pikabea, alias Piti, y Joseba Sarrionandia, Sarri, escaparon de la cárcel de Martutene (San Sebastián) el 7 de julio de 1985. Piti fue condenado a 33 años de cárcel por ser miembro de ETA y haber participado en 1977 en el asesinato del concejal de Irún Julio Martínez Ezquerro. Tras su fuga, Pikabea se reintegró en la banda, aunque fue nuevamente detenido en el 87. Cumplió condena hasta el año 2000, cuando obtuvo la libertad condicional. Por su parte, Sarri consiguió huir de España después de su fuga de Martutene y encontró el cobijo de la dictadura castrista en Cuba, donde permaneció más de 30 años protegido por el régimen hasta su regreso a España, en febrero de este año.

Lo de siempre es que la figura de dos etarras es retratada desde el prisma de alguien como Fermín Muguruza, que no oculta su vinculación ideológica con los herederos de una banda de asesinos y que, incluso, en su época de integrante del grupo ‘Kortatu’, rindió homenaje al etarra Joseba Sarrionandia en una de sus más celebres canciones, Sarri, sarri, que suena en la película candidata a los Goya y que relata la huida de los presos etarras. «No sé qué sucede últimamente, la gente baila alegre, algo tendrá que ver que falten dos presos en el recuento general. ¡Sarri, Sarri… libertad¡», dice la letra. No vamos a perder un segundo en disquisiciones sobre la libertad de expresión. Tan sólo decir que OKDIARIO no va a caer en el argumento-trampa de que bajo el manto de la creación artística todo vale. Para este periódico, la dignidad de las víctimas del terrorismo y su memoria nos obliga a decir la verdad. Y la verdad es que hay ‘creaciones artísticas’ que resultan vomitivas. Y que la Academia de Cine no puede premiar una película que alaba la figura de dos terroristas.