Absolutísima para Ayuso: Madrid puede ser la tumba política de Sánchez

De celebrarse hoy las elecciones a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso obtendría para el PP el 46,9% de los votos y 70 escaños, una holgada mayoría absoluta con 26 puntos de ventaja sobre Más Madrid y casi 32 sobre el PSOE de Pedro Sánchez. La diferencia lo dice todo, porque la suma de toda la izquierda junta no pasaría del 38,4% de los sufragios. Por su parte, Vox obtendría el 9,8% y 14 diputados, uno más que ahora. Es decir, el PP aventajaría a la suma de Más Madrid y PSOE (Podemos no obtendría representación parlamentaria) en 18 escaños. La conclusión salta a la vista: Ayuso sigue creciendo y es una máquina de captar votos que se traducen en cinco asientos más, mientras a gran distancia Más Madrid engorda casi 4 puntos a costa del PSOE, que pierde 3 escaños, y Podemos, que se deja los 10 diputados que logró Pablo Iglesias antes de anunciar su retirada de la política. Especialmente significativo es el hundimiento de los socialistas, que no encuentran suelo y soportan el peso muerto que en Madrid representa Pedro Sánchez. Se quedan en el 14,6% de los votos, su peor resultado histórico. Con este resultado en mayo de 2023, Pedro Sánchez tendría poco más de seis meses para intentar recobrar la figura en unas elecciones generales. Desde luego, el batacazo en Madrid sería brutal con la mirada puesta en diciembre.

Si se confirman estos resultados, Ayuso habría hecho trizas a Pedro Sánchez en la recta final de la legislatura, propinándole un golpe letal para sus aspiraciones de revalidar el poder. En cualquier caso, lo que resulta obvio es que la presidenta madrileña es un activo gigantesco para el PP de Alberto Núñez Feijóo, porque arrasar de este modo en Madrid supone una colosal palanca para las aspiraciones del presidente del PP de llegar a La Moncloa. Madrid puede ser la tumba política de Pedro Sánchez.