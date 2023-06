El 23J facilitará la fecha de la jura de Leonor como heredera

El anuncio de la convocatoria de elecciones generales para el próximo mes de julio se ha convertido indirectamente en una buena noticia para la Familia Real, ya que eso facilita que la Princesa de Asturias pueda jurar la Constitución el próximo 31 de octubre, fecha en la que alcanzará la mayoría de edad al cumplir los 18 años. Había cierta incertidumbre en el Palacio de la Zarzuela causada porque, a pesar de que la legislatura actual caducaba después del día del cumpleaños de la heredera de la Corona, el Gobierno podía disolver las Cortes antes. Por tanto, el acto solemne de la jura de la Carta Magna, que significa la total asunción de responsabilidad de la primogénita de don Felipe y doña Letizia como sucesora al trono, se hubiera tenido que aplazar al estar las Cortes disueltas y los diputados y senadores exentos de sus cargos.

Aunque se barajó la posibilidad de que la heredera del Rey Felipe pudiera jurar sus compromisos constitucionales ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, único núcleo que permanece de guardia y en activo durante el tiempo en que los escaños están vacíos, fuentes oficiosas de la Casa del Rey difundieron que no había problema en esperar a la constitución de las nuevas Cortes y la formación de un renovado Gobierno de la nación para cumplir con la Jura de la Princesa Leonor. Aceptar esa ceremonia rebajada en su nivel no hubiera tenido sentido, ya que no estaría justificado hacerlo con prisas y restando brillantez y representatividad al acto.

Así que es entendible que en el Palacio de la Zarzuela se haya visto como positivo el que las elecciones generales se hayan adelantado el tiempo suficiente como para dar por sentado que el día 31 de octubre la Princesa de Asturias pueda ser la protagonista de uno de los actos más importante de su vida institucional. Entre el día 23 de julio, fecha de los comicios, y el 31 de octubre, día del 18 cumpleaños de Leonor hay exactamente 100 días, más de 14 semanas, tiempo suficiente para que las Cortes estén constituidas y un nuevo Gobierno ocupe el Banco Azul del Salón de Plenos del palacio de la Carrera de San Jerónimo. Esa probabilidad, más que razonable, no hace desaparecer del todo la sombra de que las negociaciones para formar gobierno se puedan prolongar más de lo previsto o que, en caso de no alcanzarse un acuerdo, haya que repetir la consulta electoral, algo que ya ha sucedido en este país.

Mientras tanto, la Princesa de Asturias tendrá que afrontar un verano lleno de nuevas responsabilidades, ya que además de tener que incorporarse a la Academia General de Zaragoza para iniciar su trienio de preparación militar en los tres ejércitos -Tierra Mar y Aire- deberá preparar esa primera comparecencia ante los representantes de la ciudadanía española ante los que va a jurar “desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, mantener lealtad al Rey y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas”.