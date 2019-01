Isa Ayuso, la mejor baza de Casado para la Comunidad de Madrid

Está en su momento y es la voz liberal del PP que se escucha más nítida desde hace semanas en un mar de silencios acomplejados o de regalos al adversario político, como los de Borja Sémper y el resto de Basagoiti’s Boys. Si Pablo Casado quiere renovar su proyecto para la Comunidad de Madrid con un candidata que se imponga en las urnas a una izquierda podemizada (Iñigo Errejón será cabeza de cartel por partida de doble, de su partido y del PSOE) y evite más fugas a un VOX catalizador del descontento de la derecha, debería apostar por Isabel Díaz Ayuso, la actual vicesecretaria de Comunicación y portavoz del PP madrileño.

Isa Ayuso (Madrid, 1978), como la llaman en el partido, ya conoce la entrañas de la Puerta del Sol donde fue viceconsejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid. Además, está fajada en el ajetreo con los medios y en salir más que airosa del sometimiento al tertulianismo guerracivilista. De hecho, todavía sigue sumando likes en las redes sociales su reciente revolcón a una presentadora de La Sexta, Mamen Mendizábal: “En Andalucía, antes que andaluces son españoles y se han cansado de las monsergas de la izquierda, de escuchar ese “trapo de la bandera”, de ese “himno fachoso”, de meterse con los toros, con las costumbres, con los católicos, con todo lo que representa a la gente de bien que todas las mañanas se quiere levantar a trabajar por un país normal, en igualdad y en libertades”. Cristalino.

En esa intervención, que dejó descolocada a la conductora al otro lado de la pantalla, Ayuso se refirió a VOX como “un partido democrático con el que perfectamente se puede llegar a acuerdos”, recordando que es Pedro Sánchez quien está sentado ahora mismo en La Moncloa de la mano de los quien pasar por encima de los valores que nos unen como españoles, como los proetarras de Bildu o los “racistas independentistas” de Cataluña. Pero el momento más revelador llegó cuando la presentadora sacó a paseo el mantra izquierdista de la ideología de género.

–¿Está cómoda con los preceptos de VOX en torno a la mujer y la violencia de género?

-Soy mujer, y la violencia de género me importa, luego evidentemente sí. Si VOX lo que quiere es ampliar ese tipo de leyes para que también protejan —lo cual me parece absolutamente lógico— al hombre, a los menores, a los mayores y que rompamos con esa dictadura de las feministas radicales, a mí me parece completamente legítimo y me parece bien. Pero soy tan mujer como quien me lo está preguntando y por eso creo que los derechos de las mujeres están, por supuesto, perfectamente protegidos y en ningún momento en duda.

Como escribió Arianna Stassinopoulos en The female woman en 1973 y recoge Jesús Trillo-Figueroa en La ideología de género (LibrosLibres, 2009), “el radicalismo no libera a la mujer, sino que la esclaviza”. Pues, frente a ese radicalismo, es Ayuso quien desmonta como nadie en el PP el mensaje extremista según el cual, si eres de izquierdas proteges a la mujer y te importa más que si eres de derechas. “El momento de romper con esos estigmas, esas etiquetas y ése es uno de los motivos por los cuales VOX está creciendo”, admitía la portavoz popular en la entrevista.

Frente a los sorayistas, los marianistas y los mansillosos Sémper de turno, Ayuso es una voz libre que siendo reconocida casadista parece un perfil en peligro de extinción dentro de los populares. Por ello, porque cada vez se hace más fuerte en la adversidad y porque los de Casado tendrán que apoyar a la ciudadana BegoñaVillacís para la Alcaldía de Madrid, es una apuesta a tener muy en cuenta a la hora de encabezar la lista del PP a la Comunidad y revalidar el gobierno autonómico con aire fresco. ¿Dónde están los demás liberales de este partido?