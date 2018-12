Sánchez, el protagonista de un bochorno histórico

Un bochorno histórico. Por primera vez, el Partido Popular y buena parte de Ciudadanos creen que lo que está pactando, ha pactado o pactará el presidente socialista Pedro Sánchez con los golpistas catalanes tiene todas las trazas de convertirse en un absoluto sonrojo. ¿Quién nos asegura que en esta relación en Cataluña de Gobierno de España a Govern no se discutirá la posibilidad de un referéndum para romper con España? ¿Quién nos asegura que no abrirá esta posibilidad? A mí, desde luego, nadie ni nada.

Pero, fíjense en un detalle, desde La Moncloa se está filtrando una información que, la verdad, también me parece bochornosa. Lo que dicen desde el Ejecutivo de España, es que Sánchez acude a Barcelona para celebrar este Consejo de Ministros para asentar la posibilidad de que no se va a traspasar la Constitución española y asegurar que no se darán prebendas a los golpistas catalanes. No me creo eso, ciertamente. Va a la Ciudad Condal a por todas, dice, pero sobre todo seguir en su sillón azul el mayor tiempo posible.