Políticos de mierda ensucian España

Cada vez tengo más claro que nos consideran “perros sin alma” a los que pueden despreciar y tomar el pelo. Han calentado los motores de las pensiones, desde los sindicatos, contra la derecha; ahora, pretenden engañar a los pensionistas y, aun dándoles lo que piden, que supondría una mierda para los “perritos”, eso hace un roto importante en las cuentas nacionales que, como siempre, pagaremos los “perritos”. Si en lugar de aplicar austeridad a los “perritos”, como hizo el PP, subir los impuestos como propone el PSOE y la canalla, y vendernos humo para que nos callemos, ora con la momia, ora con la violencia de género, ora con los desahucios, ora con la libertad… se dejan de zarandajas y eliminan las comunidades autónomas como órganos políticos y descentralizan la administración, acaban con las duplicidades, terminan con las pensiones vitalicias, finalizan con la magra política desmesurada, que soportamos y amamantamos los “perritos”, como se les pedía desde Europa cuando se hablaba de la intervención o rescate y que, ahora, nos vuelven a pedir en sus “recomendaciones”, otro gallo nos cantaría; pero, eso, ninguno lo propone y menos hace.

El gasto anual de las autonomías, según datos oficiales del 2011, alcanza los 163.000 millones. Si consideramos que Bankia, según datos oficiales, nos costó 12.676.229 €, ¿cuántos rescates nos habríamos ahorrado eliminando las autonomías? ¿Cuántas pensiones podríamos pagar sólo con quitarles las pensiones a los políticos? ¿Cuántas prestaciones podríamos dar a los “perritos” si esta panda de “desgarramantas” —toda generalización es injusta y ruego disculpas a aquellos políticos que sean honrados y trabajadores, por pocos que sean— cobrase conforme a su trabajo, mientras trabajen y acabásemos con las prebendas que disfrutan?

Demagogias fascistas, clamará la rufianesca y el resto de políticos agacharán la cerviz no sea que les quitemos la teta de la vaca; pero, no creo que sea preciso ser premio Nobel de Economía para ver que España podría tener pensionistas con pensiones dignas sólo con gestionar los impuestos debidamente, y no metiéndolos en la saca de los políticos de todos los colores. Demagogia la que hacen nuestros dirigentes cuando dicen luchar por los pensionistas sin reducirse un euro las propias, ni acomodarse a la realidad de esos “perritos” a los que estrujan y si no ¿cuánto se embuchan el coleta y su santa por decir que hacen política? ¿Cuántos matrimonios de pensionistas podrían pagar, entre los dos, más de medio millón de euros en un casoplón?

Creo que no hace falta que te impongan la Cruz de San Hermenegildo para ver que un fiscal y un juez no pueden comer con policías corruptos, organizar procedimientos, mafias y prostíbulos que sirven para “pruebas vaginales” a utilizar en los Tribunales y que no se pueden cobrar 7 millones de euros para obtener libertades o paralizar extradiciones; como no se puede mantener una ministra de Justicia que porta tan “preciosa” mácula. El Juez ya es reconocido delincuente por sentencia firme. No es preciso haber alcanzado el máximo reconocimiento internacional en Ciencia Política para comprender que no se puede permitir el desprecio, la quema, el pisoteo de los símbolos nacionales en una incomprensible comprensión, para después permitir el uso, la loa y el engrandecimiento de símbolos rupturistas, supremacistas, totalitarios o filofascistas o incluso recordatorios de repúblicas que cubrieron de sangre a España, sin que ello sirva para inhabilitar políticamente al Príncipe que así trata sus símbolos. Parece innecesario ser un asceta para resolver que no es buen hijo aquel que repudia y no defiende a su madre para apoyar a los que la violan.