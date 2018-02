Zoido y Montoro tienen que ponerse de acuerdo

Los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional no merecen esta incertidumbre al respecto de su equiparación salarial. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y el de Hacienda, Cristóbal Montoro, deben ponerse de acuerdo cuanto antes y exponer de manera clara hasta dónde puede llegar el Gobierno en este asunto. Zoido prometió que tanto guardias civiles como policías nacionales ganarían los mismo que los agentes de las distintas policías autonómicas. Algo más que justo, sobre todo si tenemos en cuenta el trabajo realizado durante el golpe de Estado en Cataluña. Un trabajo en condiciones muy complicadas tanto por la inacción connivente de los Mossos con los independentistas como por el hospedaje de los efectivos llegados de toda España.

Esta equiparación salarial no es un premio, sino la igualdad justa y necesaria que merecen unos profesionales abnegados en su labor de defender y garantizar la legalidad vigente. Una reivindicación que lleva 27 años sobre la mesa de negociaciones sin que ningún Ejecutivo tenga la responsabilidad de ejecutarla. Ahora el Partido Popular de Mariano Rajoy puede ser el primero en cumplir con la palabra dada. No obstante, antes tendrá que resolver las dudas que se han creado entre las carteras de Interior y Hacienda. Mientras los primeros señalaron que había “hasta un límite de 1.500 millones de euros” repartidos a lo largo de los próximos tres años, los segundos han bloqueado ese acuerdo con el argumento de que después “vendrían los funcionarios”. Discrepancias y tribulaciones que a buen seguro no ayudarán en las negociaciones que aún mantienen los sindicatos policiales con los responsables del Ministerio del Interior.

En cualquier caso, resulta insostenible que haya Mossos que ganen entre 600 y 900 euros más al mes que sus compañeros de la Guardia Civil o la Policía en un escalafón idéntico. Es una cuestión de justicia. Por eso, el Gobierno debe hablar claro. Los agentes no se merecen que los mareen. Si no hay dinero, tendrán que afrontarlo y, no obstante, ser conscientes de que volverán a decepcionar a unos servidores públicos con una loable profesionalidad. Este asunto se le puede complicar al Ejecutivo por partida doble, ya que Ciudadanos ha avisado de que no apoyará los Presupuestos Generales del Estado si se rebaja la equiparación salarial. Por lo tanto, urge una reunión entre los distintos ministerios implicados para dejar claro cuál es la situación real ahora mismo. Lo único claro es que Policía y Guardia Civil no pueden cobrar menos que los Mossos en ningún caso.