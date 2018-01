Tenemos que parar la reforma de la Memoria Histórica

Si no eres comunista y sectario vas a tener que quedarte mudo, porque como se te ocurra hablar te van a meter cuatro años en la cárcel, tus opiniones serán borradas, tus libros, escritos, documentos y archivos serán destruidos y el portal de Internet que te difunda será bloqueado. La Comisión de la Verdad tendrá poder para eso y para mucho más. Suena a la película ‘Fahrenheit 451’ de François Truffaut, o a la novela ‘1984’ de George Orwell, pero es algo mucho más cercano y real. Se trata de la Proposición de Ley para la reforma de la Memoria Histórica que el PSOE presentó a finales de diciembre pasado. Con la excusa de dotar presupuestariamente la búsqueda de fosas por las cunetas de España pretenden crear una Comisión de la Verdad que asiente de una vez por todas en el BOE la Verdad Oficial, sobre lo que pasó entre el 18 de julio de 1936 y el 6 de diciembre de 1978.

Así se dictaminará de forma definitiva que los malos fueron muy malos y jamás hicieron nada bueno y que los buenos siempre fueron muy buenos y nunca hicieron nada malo. Y quien discrepe de esta Verdad Oficial ya sabéis, o se queda mudo, o se va a la cárcel y se queman sus libros y artículos. Estas comisiones se dedican a cosas como la que le han hecho al pobre Juan Jara, un panadero de Zalamea de la Serena (Badajoz) al que un socialista asesinó por sus ideas políticas. Un mes antes de su asesinato, la CEDA había ganado las elecciones de noviembre de 1933, así que los socialistas estaban enrabietados. Jara era fundador de la Falange en su pueblo, un partido tan legal como los demás que en dichas elecciones consiguió un escaño para José Antonio Primo de Rivera, quien posteriormente fue también asesinado.

Cuando lo mataron, Juan Jara estaba pegando pasquines de Falange, lo que provocó que lo increpase un militante del PSOE que le pegó un tiro en la cabeza por la espalda. El ayuntamiento de Badajoz (PP) tiene una pequeñísima calle de extrarradio con su nombre y la comisión de expertos de la diputación (PSOE) exige que se elimine, porque dicen que su nombre es una “exaltación del franquismo”. La Ley de Memoria Histórica permite poner el nombre de esa calle al socialista que asesinó a Juan Jara, como las tienen Carrillo y la Pasionaria, pero obliga a que se quite el de su víctima, asesinado casi tres años antes de la Guerra Civil y que seguramente nunca escuchó hablar de Franco.

Pues bien, este artículo que ahora estás leyendo no podrá ser publicado si se aprueba la propuesta socialista, porque se considerará que aquí yo estoy justificando el franquismo y menospreciando a sus víctimas. Yo no lo podría escribir, tú no lo podrías leer y OKDIARIO no lo podría publicar desde España. Sólo podremos difundir las mentiras que decida la Comisión de la Verdad en la que entrarían, enchufados, los comunistas más sectarios que harán lo que les ordenen para seguir viviendo de tus impuestos. La reforma la apoyan PSOE, Podemos, ERC, Bildu y seguramente el PDeCat, que suman 175 diputados. Para que sea rechazada deberían votar en contra todos los diputados de PP, Cs, Coalición Canaria y el PNV, que suman otros 175. Como sólo uno de ellos enferme ese día, o se confunda de botón, la reforma será aprobada. Aunque también puede ser que algunos tengan miedo a que les llamen fachas si votan en contra, pero eso ni tú ni yo se lo vamos a consentir, ¿o tú sí?