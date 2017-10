Pablemos o la máscara de la ignorancia

La soberbia de Pablo hiena Iglesias pretende tapar sus defectos. Por eso usa la careta de la fatuidad, para esconder sus rotas neuronas. Si como bestia salvaje adopta la forma —chepa incluida— y el instinto coprófago de la hiena, como irracional doméstico emula a los asnos, amables símbolos de una necedad en vías de extinción. Pero él, creyéndose más polígloto que un burro, alardea en los rincones de la Cámara Baja de su dominio del inglés y rebuzna contra quienes no hablan dicho idioma, mofándose de Ana Botella y su “relaxing cup” —que pronunció muy bien— de café con leche.

Sabemos que tan arrogante pelele no aporta nada a la sabiduría. Ya nos previno Salomón: “Donde hay soberbia, allí habrá ignorancia”. Recuerden la paliza dialéctica que le atizó un pura sangre con la talla intelectual de Escohotado. El talento del pensador igualó el genio de Quevedo en una de sus frases memorables: “La soberbia nunca baja de donde sube, pero siempre cae de donde subió”. La hiena no rió en ese debate, del que salió viva de milagro, hediendo a deshonra. Aún así, festejó la derrota con su vicetiple de turno, la Montero, que estos depredadores alivian las penas aplaudiéndose entre sí.

Oír al presuntuoso Pablemos hablar en inglés, viene a ser como darle una patada en los huevos a Shakespeare. (Acudan a la red donde sus discursos al británico modo quitan el hipo). Con decir que Zapatero, en aquel texto que leyó en un impúdico francés en la Asamblea Nacional Francesa, comparado con el rastrero inglés que practica Pablemos, recordaba a Molière, no hay más que decir. La vanidad del inculto carece de límites. Por algo le nombran Ayatolá sin jabón, Le Pen con coleta, comparsa de Colau, socio de Otegi, chándal prestado de Maduro y Ché de todo a cien. O sea, que cotiza a la baja.

Antes de despedirme, aconsejo que busque un traductor para que se entere de lo que voy a decir en un idioma que desconoce, porque su inglés, de nivel C-2 (¡jajajaja!), como todo lo suyo, es de pacotilla. Va: “Treacherous hyena, silly politicaster… So many moments & words of rage will soon fade into a memory of nightmare. You don´t have to put up with your own mediocrity any more. The shit hit the fan to a point that you´ve lost control. Nevertheless, pride will allow you to anesthetize your rotten mind. Keep trying to improve your English. But let me say that your dreadful accent & liar´s tongue deserve to be ripped out”.