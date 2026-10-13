Has decidido que no vas a pisar una peluquería más y quieres empezar a hacer las cosas por tu cuenta. Además de paciencia, y ganas, necesitas contar con los productos adecuados, y un muy buen paso es el Moldeador Dyson Airwrap i.d. Este es el primer modelo inteligente del mercado, capaz de adaptarse a todo tipo de pelo, con sincronización móvil para guiarte en los peinados y accesorios para hacerte lo que quieras sin importar cómo sea tu pelo. ¿Y sabes lo mejor? Que está rebajado más de 100 €.

Un moldeador multifunción que moldea y seca pelos lisos, rizados y muy rizados sin importar los frágiles que sean. Se adapta a cualquier melena y trae accesorios para experimentar cuanto desees. En cuanto lo pruebes, no habrá vuelta atrás.

¿Por qué te lo recomendamos?

La tecnología One Touch de este moldeador te riza el pelo con solo pulsar un botón.

Se conecta con la app móvil vía Bluetooth para personalizar tus peinados y guiarte para conseguirlo.

Moldea usando aire caliente, sin temperaturas extremas, cuidando tu cabello.

Trae un genial estuche de presentación en terciopelo rojo y negro.

Comprar en Dyson por ( 549 € ) 435 €

Moldeador Dyson Airwrap i.d.

Moldeadores hay muchos, pero que lo reúnan todo, solo uno, el Moldeador Dyson Airwrap i.d. Seca y moldea a la vez y, además, con la app de Dyson te enseña a conseguir el peinado que quieras. Lo hace sorprendentemente bien, y sin importar si tienes pelo liso, rizado, ondulado, fuerte o débil. Se adapta a todo, sin encrespar, sin dañar y explicándote paso a paso cómo seguir. Sí que tiene una curva de aprendizaje pronunciada al principio, pero, cuando lo dominas, ya no necesitas volver a la peluquería. Nos ha encantado.

De hecho, lo recomendamos a cualquiera que quiera experimentar con su cabello al máximo posible. No encrespa, tiene 3 configuraciones de calor, 3 velocidades y unos accesorios que se cambian muy fácilmente. Lo tiene todo.

¿Qué dicen quienes ya lo tienen?

La mayoría de reseñas, como podrás ver en las que recopilamos, coinciden en que es un moldeador muy versátil y que va genial, pero que también requiere aprender a usarlo para poder exprimirlo de verdad. Echa un vistazo:

«Compré este producto hace unas semanas y me encanta. Pero tengo que aprender a usarlo con las guías.»

«Lo compré con grandes expectativas y de verdad que estoy encantada, tengo pelo rizado, pero uso tanto el difusor como el cepillo moldeador y los conos para hacer ondas.»

«¡Me encanta! Aún no le he cogido el punto a algunos accesorios pero lo que he probado me gusta mucho, me parece súper fácil.»

Comprar en Dyson por ( 549 € ) 435 €

La tienda oficial de Dyson te permite fraccionar la compra en 6 pagos mensuales y, si te registras en su boletín, tienes un descuento del 5% en otras compras. ¡La entrega se hace en un máximo de 72 horas!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping