El purificador inteligente de Dyson que revoluciona el confort en el hogar gracias a su visión por IA

¿Sientes que el ambiente de tu hogar se vuelve pesado y sofocante en los días más calurosos? Muchas personas recurren de forma automática a opciones tradicionales como los ventiladores de torre convencionales, pero esta alternativa no siempre es viable porque sus aspas acumulan polvo que luego esparcen por la habitación, consumen energía de forma fija y solo mueven el aire sucio sin purificarlo.

Frente a este inconveniente, una excelente propuesta, saludable y eficiente son los purificadores de aire con detección inteligente, ya que renuevan y refrigeran el ambiente de forma dinámica mediante un flujo de aire herméticamente filtrado que sigue tus movimientos. Uno de los mejores es el purificador ventilador Dyson Find+Follow Purifier Cool, que está disponible en la tienda online oficial de Dyson con descuento de 150 euros.

Por qué te recomendamos este purificador ventilador Dyson

Nueva proyección de aire Find+Follow : utiliza 17 puntos de detección para dirigir automáticamente el flujo de aire purificado hacia ti, incluso cuando te mueves.

: utiliza 17 puntos de detección para dirigir automáticamente el flujo de aire purificado hacia ti, incluso cuando te mueves. Filtración de grado HEPA H13 y K-Carbon : el filtro hermético de 360° captura el 99,95% de virus, bacterias y alérgenos, mientras que el carbón elimina olores y un 50% más de NO₂.

: el filtro hermético de 360° captura el 99,95% de virus, bacterias y alérgenos, mientras que el carbón elimina olores y un 50% más de NO₂. Oscilación inteligente de hasta 350° : ajusta de manera autónoma el ángulo de soplado cuando detecta a varias personas en la estancia para distribuir el aire eficientemente.

: ajusta de manera autónoma el ángulo de soplado cuando detecta a varias personas en la estancia para distribuir el aire eficientemente. Compatibilidad total con Matter: se conecta de forma fiable y sin esfuerzo con Apple Home, Alexa y Google Home, además de gestionarse con la aplicación MyDyson.

Un sistema de climatización y filtrado con IA que protege tu bienestar y privacidad

El Dyson Find+Follow Purifier Cool incorpora un sistema de visión con IA que solo detecta la presencia, garantizando por completo tu privacidad al borrar las imágenes de inmediato sin que salgan del aparato. Su potente motor proyecta más de 290 litros por segundo para dar una cobertura homogénea en estancias de hasta 27 m². Es decir, que además de limpiar los alérgenos, actúa como un ventilador inteligente que optimiza el consumo deteniendo la oscilación si sales de la habitación.

Por otro lado, su versatilidad estructural te permite disfrutar de sus ventajas en cualquier época del año. Si no deseas recibir una brisa directa durante los meses de frío, basta con activar su modo Difusor para canalizar el aire purificado por la parte trasera del equipo, distribuyéndolo de forma sutil. Además, el dispositivo está diseñado acústicamente para reducir las vibraciones, logrando un modo Descanso que es un 50% más silencioso para no alterar el sueño de las personas con sueño ligero.

Señales de que necesitas un purificador de aire Dyson

Síntomas de alergia constantes: estornudas con frecuencia o sufres picor de ojos debido al polen, ácaros o esporas de moho acumuladas. Presencia de partículas animales: convives con mascotas y percibes que el pelo y la caspa microscópica saturan las alfombras y el ambiente. Olores persistentes de cocina: notas que los humos, los gases de combustión y los malos olores tardan demasiado tiempo en desaparecer. Uso frecuente de químicos: empleas aerosoles o productos de limpieza que liberan compuestos orgánicos volátiles perjudiciales en el entorno cerrado. Sueño ligero e intermitente: necesitas refrescar tu dormitorio por la noche pero cualquier zumbido o luz de la pantalla interrumpe tu descanso

Aprovecha la oportunidad para adquirir el Dyson Find+Follow Purifier Cool con descuento de 150 euros y disfruta de un hogar fresco y sin contaminantes.

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