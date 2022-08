5 lavavajillas para dejar tus utensilios de cocina como nuevos

Antes lavar los platos era siempre un tema de pelea familiar. Nadie quería pasar una hora fregando todo aquello que se había utilizado para cocinar y para comer. Sin embargo, es muy importante dejar la vajilla totalmente limpia después de cada comida. No sólo para no juntar ninguna bacteria o suciedad en la cocina, sino también a modo de tener ordenada la casa y no tener perder tiempo al día siguiente. Además, los restos de comida que quedan en la vajilla puede favorecer a la aparición de bacterias. Y si no se eliminan en el momento, esa suciedad pude mantenerse en el plato y generar efectos negativos en las personas.

Por suerte, la aparición de los lavavajillas ha solucionado en gran parte este problema. Ya no es necesario perder tiempo y fuerza fregando todos los platos. Simplemente con presionar un botón comenzará el proceso de lavado y todo estará resuelto en cuestión de minutos. Al utilizar un lavavajillas estarás ahorrando dinero y agua, ya que genera menos impacto en el medio ambiente y es más higiénico. Además, se rompen menos platos que cuando los lavas a mano. Si estás pensando en cambiar el que ya tienes, o comprar uno que te ayude en la cocina, aquí te dejaremos los 5 mejores lavavajillas disponibles en el catálogo de Amazon para que elijas el que mejor se ajuste a tus necesidades.

Sus dimensiones lo colocan como uno de los lavavajillas más prácticos para la cocina. Está pensado para espacios reducidos o un uso esporádico en caso de apartamentos, albergues o segundas residencias. Tiene 6 servicios de capacidad, 6 programas de lavado y 6 niveles de temperatura con el que podrás lavar cualquier tipo de vajilla de una manera eficiente, fácil y cómoda. Consume 7 litros de agua en cada lavado silencioso y con el mínimo consumo de energía. Con la función inicio diferido podrás retrasar el comienzo del lavado en caso de que quieras que comience cuando no estés en tu hogar o cuando estés descansando por la noche.

Comprar en Amazon

Si lo que buscas es un lavavajillas que se adapte a espacios angostos, entonces este modelo de la reconocida marca Teka es el perfecto para tu cocina. Además, es el más vendido de su categoría en todo Amazon, por lo que estarás comprando un producto de una calidad comprobada. Cuenta con programas rápidos como el 1H o el intensivo. A su vez, su programa whisper es extra silencioso e ideal en caso de hacerlo durante la noche. Tendrás disponible programas y funciones especiales como la de media carga o express. Sin duda, una de las mejores opciones que tendrás a disposición dentro de todo el catálogo.

Comprar en Amazon

Otra de las grandes opciones del catálogo de Amazon con más de 40 valoraciones de usuarios que han quedado satisfechos con sus cualidades y funcionamiento. No tendrás que preocuparte más por lastimarte los dedos al abrir el dispensador ya que este modelo dispone de un dispensador en el que podrás añadir el detergente de una manera supersencilla. Cuenta con 5 programas de lavado entre los que se destacan el Eco, Intensivo y Clean & Shine. Gracias a su exclusivo sistema de rendimiento y consumo, ahorrarás más energía que con otros lavavajillas similares. La cuba es de acero inoxidable y su display será muy fácil de leer ya que es de LED.

Comprar en Amazon

Disponible en colores blanco, plateado y negro, este exclusivo lavavajillas de Gedtech será una solución para tu cocina. Está pensado para colocar sobre la mesa en aquellos hogares que disponen de poco lugar. Su sistema de secado utiliza la circulación de aire natural. Esta tecnología optimiza el rendimiento de secado amortizando el ciclo para acelerar el proceso de evaporación en contacto con el aire ambiente, hasta que esté listo para vaciar el lavavajillas. Podrás iniciarlo en modo diferido para aprovechar las tarifas de madrugada en donde puedas ahorrar energía. De esta manera consumirás más de un 10% menos de lo habitual.

Comprar en Amazon

Con el aval de una de las mejores marcas del mercado, este lavavajillas es una auténtica joya que te permitirá utilizarlo con un consumo muy bajo y una gran potencia. Además, cuenta con más de 450 valoraciones de usuarios que ya lo tienen en su casa y certifican su calidad. Tiene las dimensiones ideales para poder montar en un piso pequeño o vacacional en donde el uso no sea habitual. Su frente de acero inoxidable es único en el mercado y da un valor agregado de lujo a la cocina.

Comprar en Amazon

Política comercial okshopping