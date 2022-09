4 sartenes eléctricas para un cocinado perfecto y sin preocupaciones

Muchas personas aún creen que las sartenes eléctricas de 40 cm sólo sirven para hacer paella. Nada más alejado de la realidad. En ella podrás realizar una infinidad de platos y uno más exquisito que otro. Verdura, pasta, pollo o carne. Todos los alimentos estarán adecuadamente cocinados y respetando cada una de las recetas. Lo mejor que tienen las sartenes eléctricas es que sólo necesitarás un enchufe para poder comenzar a preparar el plato. Además, cuentan con regulador de temperatura para no sufrir ningún contratiempo. Esto hace que tarden muchísimo menos tiempo que las sartenes tradicionales para cocinar los alimentos y tener cada plato listo.

Dentro de la gran cantidad de ventajas que tienen las sartenes eléctricas, una de las principales es que utilizan una mínima cantidad de energía. Además, también crean menos humo, lo cual hace que cocinar sea mucho más cómodo. Si decides hacer una gran salsa en ella, podrás fraccionarla y congelarla para poder utilizarla en varias comidas diferentes. Si estás buscando un producto con el que reemplazar la vieja sartén tradicional no habrá nada mejor que hacerlo con una sartén eléctrica de 40cm, que cuenta con suficiente lugar para poder realizar tus mejores recetas. Para ayudarte a elegir la que mejor se adapte a ti, te dejaremos las 4 mejores opciones del catálogo de Amazon. No pierdas más tiempo y hazte hoy con tu favorita.

Esta sartén eléctrica de 40cm de la prestigiosa marca Tristar tiene un uso muy simple e intuitivo y alcanza rápidamente su máxima potencia gracias a sus 1500W. Podrás manejar cómodamente los tiempos de cocción ya que cuenta con 5 niveles de temperatura regulable en el que podrás realizar tus platos favoritos en cuestión de minutos. Está recubierto en cerámico antiadherente y bastarán tan solo un par de gotas de aceite para que los alimentos no se peguen. Además, no perderás tiempo fregando el fondo ya que es muy fácil de limpiar. Otras de las grandes ventajas de esta joya de la cocina es su tapa de cristal transparente que mantiene perfectamente la temperatura dentro de la sartén eléctrica y permite visualizar el proceso de cocción sin abrirla. Además, incluye una válvula de escape de vapor para que el cristal no se empañe.

Comprar en Amazon

Más de 900 valoraciones de usuarios de Amazon colocan a esta excelente sartén eléctrica de 40cm como una de las más vendidas dentro de su categoría. Si no te gusta que el humo inunde tu cocina y prácticamente no te deje respirar, esta sartén será tu solución. Posee una potencia de 1500W lo que hace posible cocinar durante un periodo prolongado de tiempo sin problemas. Además, alcanza una temperatura máxima de 280 grados que podrás regular con su termostato hasta encontrar la que se ajuste perfectamente a tu receta. Gracias a su superficie antiadherente, podrás realizar todo tipo de comidas sin miedo a que se peguen o se arruine el fondo. Bastará una simple esponja para dejarlo como nuevo. Incluye además un exclusivo sistema de distribución del calor que dejarán los alimentos bien crujientes.

Comprar en Amazon

Con esta sartén eléctrica podrás realizar todo tipo de recetas de una manera rápida y cómoda. Es perfecta para hacer pizzas, paella, pan, crepes y todo tipo de guisos, arroces, etc. Lo mejor de todo es que, quitándole el cable de alimentación eléctrica a la sartén, podrás llevar la comida directamente a la mesa y servir desde ella manteniendo su temperatura y decoración. Su revestimiento antiadherente es perfecto para que los alimentos no sufran ni se peguen. Es muy fácil de limpiar e ideal para guardar en cualquier lugar de la casa hasta el próximo uso. A través de su tapa de cristal templado podrás seguir la cocción de tu comida. Además posee una válvula de escape para que el vidrio no se empañe.

Comprar en Amazon

No se trata sólo de una simple sartén eléctrica de 42cm, sino te una auténtica todo terreno de la cocina. Podrás hacer en ella de manera rápida y segura todo tipo de comidas como pizzas, paellas, carnes, pescados y mariscos, panes, crepes, etc. Cuenta con un recubrimiento cerámico que además es antiadherente y te permitirá poder trabajar tranquilamente sin miedo a que algún alimento se pegue y toda la receta se arruine. Su tapa de cristal dispone una válvula de escape de humo para que no se empañe y te permitirá seguir exhaustivamente la cocción de la receta. No pierdas más tiempo y hazte con esta maravilla que cuenta con más de 100 valoraciones de usuarios de Amazon.

Comprar en Amazon

Política comercial okshopping