4 equipajes de mano para tu próximo viaje en avión

Los equipajes de mano o también conocidas como maletas de cabina son maletas de diferentes tipos y tamaños, con o sin ruedas, que disponen de las medidas reglamentarias y aceptadas por la mayoría de compañías aéreas y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para su transporte en la parte superior de la cabina de pasajeros y, en muchos casos, ahorrarte el pago de tasas adicionales por equipaje pesado.

Como mencionamos justo ahora, los equipajes de mano deben cumplir una serie de dimensiones específicas de tamaño y peso que variarán dependiendo de la compañía aérea que elijas, pero aún así, la IATA ofrece unas medidas estándar que pueden servirte de guía a la hora de elegir una maleta de mano adecuada para viajar en avión. Las medidas son las siguientes: 55 x 35 x 20 cm.

En lo primero que debes fijarte a la hora de comprar un equipaje de mano (aparte de sus dimensiones) es en los materiales con los que está fabricado ya que podrás encontrar tanto, maletas blandas como duras, con materiales tales como ABS, nylon, poliéster, polipropileno, etc. Es recomendable que elijas una maleta dura con materiales resistentes para proteger tus pertenencias en todo momento incluso de la lluvia.

También es recomendable que elijas entre dos tipos de equipaje de mano, aquellos con dimensiones expansibles que resultan ideales para realizar viajes largos o, de dimensiones fijas que son más compactos y no pueden ser modificados en su forma o tamaño.

Con relación a las dimensiones del equipaje de mano, es importante conocer la capacidad máxima de la maleta para saber de cuanto espacio de volumen (medido en litros) cuenta y así disponer de una maleta con gran capacidad para transportar todas tus cosas. No olvides que la mayoría de aerolíneas tienen un máximo de volumen permitido para los equipajes de mano por lo que no deberás sobrepasarlo si no quieres pagar una tasa extra por volumen.

Otro aspecto importante es la versatilidad del equipaje de mano ya que podrás encontrar diseños de todo tipo, con y sin ruedas. Los modelos de equipaje de mano con cuatro ruedas, también conocidos como trolleys, ofrecen una gran maniobrabilidad de movimientos y fácil transporte por el aeropuerto, mientras que los equipajes de mano sin ruedas ocupan menos espacio y pesan menos.

Por último, debes fijarte en los accesorios extra que trae el equipaje de mano como puede ser una etiqueta identificadora para localizar y distinguir rápidamente tu maleta, un asa de mano para un mejor transporte o un candado TSA incorporado que te permita asegurar tus pertenencias dentro de la maleta con total seguridad.

A continuación, compartimos contigo los mejores equipajes de mano disponibles en Amazon donde podrás comparar, elegir entre una serie de modelos tipo trolley con ruedas, bolsas de viaje y mochilas especialmente pensados para vuelos con la máxima calidad y seguridad.

¿A qué esperas para quedarte con un fantástico equipaje de mano y lanzarte a tu próxima aventura?

Este equipaje de mano de American Tourister cuenta con un diseño azul retro hecho con materiales ligeros y resistentes de polipropileno con cremallera, cuatro ruedas dobles para un fácil transporte y un tamaño de 55 cm que podrás adaptar a la cabina del avión junto a sus 41 litros de capacidad extensibles que te permitirán expandir la maleta para logran una mayor capacidad para guardar cosas. Además, este equipaje de mano cuenta con una cerradura fija TSA de 3 dígitos.

El equipaje de mano de EASTPAK cuenta con un diseño disponible en varios colores elegantes y está fabricado con materiales de nylon y poliéster siendo una maleta segura y ligera con unas dimensiones de 51 x 32,5 x 24 cm. Compatible con la cabina de los aviones según normativa IATA y un compartimiento principal de doble nivel con cremallera y correas de sujeción para mantener seguros todos tus objetos. Además, cuenta con un sistema de giro fácil que te permitirá utilizar la maleta con su asa de agarre o sus dos ruedas disponibles para usar la maleta, tanto en vertical como en horizontal.

Este fantástico equipaje de mano plegable de la marca SPAHER está fabricado con material de poliéster resistente al agua y a los desgarros, además de ser un material super ligero. Esta bolsa de viaje cuenta con un compartimento principal grande con doble cremallera, bolsillo interior plegable, un bolsillo delantero y dos laterales y un portamaletas con un tamaño de 49 x 39 x 21 cm siendo compatible con la mayoría de aerolíneas. Además, cuenta con dos correas de asa de diferentes tamaños para llevar con la mano o al hombro.

Esta mochila de viaje de BidMamba es un modelo muy funcional que se abre estilo trolley y está fabricada con materiales de poliéster de gran calidad, ligero, duradero y resistente al agua con cremalleras de metal ultrarresistentes y unas dimensiones de 40 x 20 x 25 cm y con capacidad de hasta 20 litros hacen que esta mochila sea recomendable para viajar en avión y poder guardar todas tus pertenencias. Esta mochila de viajes ideal para vuelos cuenta con 4 compartimentos diseñados para tu ordenador, ropa, iPad y Tablet, así como un bolsillo frontal muy práctico para tu pasaporte de viaje y demás documentos.

