Estas zapatillas Nike son el regalo perfecto para runners ¡y ahora tiene un descuento del 30%!

Si tienes un amigo runner que no deja pasar ni un día sin hacer unos cuantos kilómetros, o si estás buscando unas nuevas zapatillas para correr, tienes aquí mismo una oferta que no vas a poder dejar pasar. Nike, una de las marcas más famosas del mundo de la moda deportiva, ha decidido rebajar los precios de sus mejores zapatillas en el catálogo de su tienda online para celebrar las navidades. Una ocasión perfecta para hacer regalos a deportistas y, también, para autorregalarte unas buenas zapatillas para entrenar.

Ocasión que no debes dejar escapar si quieres comprar las Zapatillas Nike Revolution 6. ¿Por qué este modelo? Porque, además de ser uno de los más recomendados para practicar running sobre asfalto, tienen un descuento del 30% por tiempo limitado. Si las compras ya, pagarás por ellas poco más de 45 €, y no los 65 € que cuestan habitualmente. Aprovechar esta oferta no es solo aprovechar una rebaja de casi 20 €, es aprovechar una oportunidad perfecta para dar a tus pies comodidad y seguridad en los entrenamientos más exigentes. ¿No lo crees? Pues sigue leyendo.

Comprar en Nike por ( 64,99 ) 45,47€

Con la combinación de colores negro y dark smoke grey, las Zapatillas Nike Revolution 6 pueden presumir de tener un diseño tan estiloso como práctico y seguro. Una de sus características más sorprendentes es su apuesta por la sostenibilidad, ya que cuentan con unos cordones hechos al 100% de materiales reciclados, además de una composición total del 20% en peso en materiales reciclados. Cumplen perfectamente su cometido, agarrando el pie firmemente, a la vez que cuidan del entorno.

Este modelo se ha pensado para correr en asfalto, como demuestra el patrón de la suela exterior, hecho por ordenador para simular el efecto de un pistón natural al correr. Así, se genera una mayor flexibilidad y amortiguación en cada pisada, incluso si el suelo es irregular. Esta característica tan peculiar se combina, por otra parte, con la mediasuela de espuma, que atrapa al pie ofreciendo una pisada más suave. ¿El resultado? Una tracción mucho más duradera y unos pies más agradecidos.

Comprar en Nike por ( 64,99 ) 45,47€

Malla suave en la parte anterior del pie y por el tobillo para dar más comodidad, piel en puntos clave para alargar su vida útil y zonas de contacto tanto en la lengüeta como en el talón para conseguir más naturalidad tanto al ponerte como al quitarte las zapatillas. Sin duda, Nike quiere ofrecer la experiencia más completa en cuanto a comodidad y seguridad en el running con este modelo de zapatillas. Lo que ha conseguido no solo cumple las expectativas, sino que las supera gracias a su precio rebajado a 45,47 €. ¡Que no se te escapen!

Política comercial okshopping