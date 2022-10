Disfruta de la comodidad de usar estos guantes táctiles practicando tu deporte favorito

Si eres una persona aventurera que a menudo practica deportes al aire libre, sabrás lo importante que es proteger todas las partes del cuerpo cuando llegan los días más fríos del año. Las manos suelen ser una de las zonas más expuestas y, por ende, más perjudicadas. Tener las manos calientes es el primer paso para no pasar frío en el resto del cuerpo y por eso es importante protegerlas con unos buenos guantes.

Y no solo es importante hacerlo en la práctica de actividades en el exterior, también en el día a día. Esto solo será posible si eliges un modelo de guantes cómodo, flexible y que te permita hacer cualquier actividad como si no llevaras nada. Otro de los requisitos más importantes hoy en día es que sean táctiles para poder consultar el teléfono móvil sin necesidad de retirar los guantes. Tanto si quieres revisar el WhatsApp, responder a una llamada o consultar alguna indicación de tu ruta, agradecerás no tener que pasar frío para hacerlo.

Todos ellos presentan un diseño antideslizante en la palma de la mano para poder agarrar cualquier objeto o sujetarte a cualquier superficie sin apenas esfuerzo. Sus tejidos y los forros que incorporan protegen la mano del frío y del viento para que tengas siempre la temperatura correcta. Por supuesto, en los dedos índice o pulgar, en función del modelo, tienen una tela especial para poder manejar fácilmente el smartphone o cualquier otro dispositivo electrónico.

Los guantes de Cotop son perfectos para practicar cualquier tipo de actividad al aire libre, ya sea ciclismo, motociclismo, conducir, equitación o senderismo. Tienen un estilo aerodinámico, con materiales especialmente sensibles en la punta de los pulgares para poder consultar el móvil sin necesidad de quitarse los guantes.

En la palma de la mano incorpora férulas cruzadas de silicona antideslizante, para poder sujetar cualquier objeto e incluso facilita la práctica de cualquier actividad deportiva. El dorso de la mano es transpirable y a prueba de viento, mientras que la sujeción de la muñeca está fabricada con una tela elástica completamente suave y flexible. Además, la cremallera que incorpora en la parte superior permite ajustar el guante al tamaño y a la forma de la mano para un mayor confort.

Estos guantes de HoloHolo, de color negro, son multifunción al ser aptos para utilizar en el día a día y también para practicar todo tipo de deportes de invierno. Todo el producto es suave y muy agradable al tacto, pero al mismo tiempo hace efecto barrera para bloquear la entrada de frío o de viento. Proporciona el mejor rendimiento para una función antiestática, súper ligera y transpirable.

En la palma de la mano incorpora algunas partículas de silicona, cuyo objetivo es mejorar la fricción para poder sujetar cualquier objeto e incluso agarrar con firmeza el manillar de la moto o de la bici, lo que también es un punto muy a favor en materia de seguridad. Los dedos pulgar e índice incorporan en la punta una tela especial que es sensible al tacto de la pantalla para poder utilizar el móvil sin necesidad de retirar los aguantes.

El guante queda completamente sujeto a la mano gracias a la muñequera elástica que incorpora. Además, incluye una hebilla anti pérdida mejorar la experiencia de usuario.

Diseñados con un forro de terciopelo suave y grueso, los guantes de Boildeg son muy cómodos y cálidos. Están diseñados para practicar cualquier tipo de actividad en exterior, no tienen costuras sobresalientes para no lastimar las manos. La superficie de los guantes bloquea el aire frío, mientras que el terciopelo mantiene las manos muy calientes durante los meses más fríos.

Los guantes están fabricados con tela de lycra suave de alta calidad, una textura perfecta para conducir, montar en bicicleta, caminar e incluso tomar fotografías. Los dedos pulgar e índice de ambas manos incorporan un área de pantalla táctil más larga, mientras que el índice presenta un conducción en cuatro lados. Las almohadillas de 3 milímetros que incorpora en la palma de la mano mejoran el agarre y absorben por completo las vibraciones al montar en moto, lo que se agradece después de varias horas de conducción. El revestimiento es antideslizante para controlar perfectamente el manillar o cualquier otro objeto.

Estos guantes de Bluever están disponibles desde la talla S hasta la XL. Son perfectamente compatibles con pantallas táctiles y tanto el pulgar, como el índice y las yemas de los dedos están diseñados con una tela conductora de gran duración. Toda la palma de la mano está recorrida por una silicona antideslizante que aumenta la sujeción en actividades al aire libre y en la práctica de cualquier deporte. Incluso se pueden utilizar durante el día a día por su comodidad y flexibilidad.

El forro interior aporta una suavidad y comodidad extra. También están reforzados con costuras elásticas para un diseño mejorado, especialmente en la palma de la mano, evitando así los desgarros. En la parte inferior tiene una hebilla anti pérdida, lo que además de asegurar los guantes a la muñeca también facilitan el guardado.

Los guantes de Ohwoa combinan lycra suave y telas conductoras para crear la mejor experiencia de uso para los usuarios. Dejan una sensación agradable en las manos, aislándolas del viento, de las bajas temperaturas y de cualquier circunstancia adversa. La palma de la mano y parte de los dedos incorporan silicona antideslizante, lo que aumenta la resistencia a la fricción y reduce la abrasión.

Una de sus características destacadas es su apariencia reflectante, lo que es especialmente útil por la noche o en condiciones de baja iluminación. También aleja por completo las lesiones accidentales, al tiempo que podrás consultar tu smartphone sin necesidad de quitarte los guantes. Son perfectos para practicar esquí, montañismo, para hacer running o equitación.

