Dale un toque de color a la luz de casa con esta tira LED de 10 metros que Amazon ha rebajado a 10 €

¿Te has cansado del aséptico blanco de las luces de casa? Puedes darle un toque de color que lo cambie todo a cualquier espacio de tu hogar, sea interior o exterior, con la tira LED HOVVIDA de 10 metros. Fácil de montar gracias a su reverso autoadhesivo, es una tira programable multicolor que puedes controlar con el móvil o con su mando a distancia, apta para cualquier espacio dentro o fuera de casa, y disponible a un precio de prácticamente 1 € por metro gracias a la oferta que tiene.

Si quieres tener una salita mucho más dinámica, o hacer que tu jardín brille de otra manera, es una opción perfecta. Sobre todo si quieres celebrar fiestas, ya que tiene un modo que reacciona a la música para dar ritmo a las luces. Es una pasada.

Por qué la recomendamos

Viene con 300 LED RGB de alta intensidad, dando una luz brillante y uniforme.

Se sincronizan con música y micrófonos.

Los puedes controlar desde la app móvil o con el mando a distancia que trae.

Se adhieren fácilmente a cualquier superficie plana y valen para cualquier espacio.

Tira LED HOVVIDA de 10 metros

Si buscas una iluminación totalmente personalizable y de bajo consumo, la tira LED HOVVIDA de 10 metros es para ti. Su fácil instalación, gracias a la tira autoadhesiva de su dorso, es uno de sus mayores encantos, pero más lo es que cuenta con un amplísimo espectro de colores y una potencia de luz ideal para generar el ambiente que quieras. Además, detecta el sonido con su modo música, para vibrar al ritmo de las canciones que pongas, generando un ambiente mucho más dinámico e idóneo para fiestas o para tus partidas. Tiene muchas escenas a elegir, temporizador programable y brinda control total tanto desde la app móvil compañera como desde su mando a distancia.

Aptas para dormitorios, escaparates, salitas o incluso exteriores bajo cobertura, son las luces LED que necesitas para generar el ambiente que desees. Sus 10 metros son perfectos para habitaciones.

Esto opinan quienes la tienen

Los usuarios de esta tira LED, en cualquiera de sus longitudes, están bastante satisfechos con ella por su relación calidad/precio. A continuación, puedes leer algunas opiniones reales:

«Tira LED que cumple sus funciones, la calidad es la ofertada, viene con un mando a distancia por infrarrojos, cuenta con WiFi, se enlaza con los asistentes de voz, detecta la música, etc…»

«Lo compré para la habitación de mi hija. Es muy fácil de instalar y tras un mes de uso, funciona perfectamente. Tiene muchas combinaciones de colores e intensidad.»

«El controlador funciona muy bien con la aplicación TUYA. La tira led es muy fina pero se instala bien y tiene potencia suficiente.»

Comprar en Amazon por ( 16 € ) 10,99 €

Si eres miembro de Amazon Prime, además de este descuento, puedes disfrutar del envío gratuito en un plazo de tan solo 24 horas. Si tienes prisa, desde luego es una oportunidad perfecta.

