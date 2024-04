Así son las zapatillas Nike Air Jordan que están arrasando en España: ¡consíguelas con un 40% de descuento!

Encontrar unas zapatillas de deporte que sean versátiles tanto en looks como en usos es complicado. Lo habitual es dar con un calzado que tenga estilo, pero no se adapte tan bien al deporte; o que se adapte bien al deporte pero no tanto a diferentes looks. Por suerte, Nike, una de las mejores marcas de moda deportiva del mercado, tiene modelos de zapatillas para hombre que logran cubrir ambos espectros con facilidad. Y, además, lo hacen con unas ofertas que resultan imposibles de rechazar.

Ofertas como esta que te traemos directamente desde la tienda oficial de Nike. Las Zapatillas Nike Air Jordan Legacy 312 Low están rebajadas un 40% por tiempo limitado en esta tienda online para que puedas llevártelas por menos de 84 €, en lugar de los 140 € que suelen costar en cualquier tienda. Es un descuento de lo más jugoso para un modelo que esconde, en su diseño, uno de los homenajes más grandes que puedas imaginar. ¿Quieres saber más antes de comprarlas? Pues sigue leyendo.

Comprar en Nike por ( 139,99 ) 83,99€

Las Zapatillas Nike Air Jordan Legacy 312 Low son uno de los mayores tributos a Michael Jordan que puedas calzar, son un calzado deportivo que refleja toda una leyenda ya con su nombre, haciendo referencia al distrito 312 de Chicago. De hecho, fusiona los elementos más famosos de tres emblemáticos diseños de Jordan: las AJ1, las AJ3 y las Alpha Force, creando así una síntesis moderna que captura lo mejor de cada uno de ellos para brindar una propuesta totalmente única.

Gracias a esta combinación de aspectos, estas zapatillas muestran un diseño muy innovador que no solo funciona a nivel estético, sino también en el aspecto funcional. Son sumamente cómodas, ergonómicas y resistentes, y además muestran un gran amor por el detalle con aspectos como la correa del mediopié, que contiene el logotipo de la casa a la vez que brinda un ajuste mucho más seguro y a medida para cada tipo de pie.

Comprar en Nike por ( 139,99 ) 83,99€

Por supuesto, no puede faltar tampoco la unidad Air-Sole que está visible en la parte del talón, y con la que brinda una amortiguación ideal para cualquier circunstancia. Refuerza la comodidad del usuario, a la vez que cuida el pie gracias a una reducción del impacto en la pisada incluso en los ejercicios más intensos. Algo muy importante para las articulaciones.

Estas zapatillas son perfectas para cualquier circunstancia: sea una quedada con amigos o una sesión intensa de entrenamiento. Se adaptan a todo tipo de terrenos y a toda clase de pies para ofrecer una experiencia totalmente personalizada en la que el estilo y los mejores materiales consiguen siempre una seguridad y cuidado total para tus pies. Sin duda, una propuesta que no debes dejar pasar si buscas un calzado deportivo de calidad, y más ahora que están rebajadas a tan solo 83,99 €.

Política comercial okshopping