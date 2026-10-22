Adiós a las freidoras de aire que ocupan media encimera: Ninja Crispi es de cristal, portátil y está de oferta

Quieres comer mejor, pero no tienes tiempo para cocinar a fondo, y tu cocina tampoco tiene sitio para más aparatos. Deberías echar un ojo a la Freidora de aire portátil Ninja Crispi, una air fryer de cristal, compacta y sin PFAS que incluye dos recipientes y cuatro funciones para que cocines casi de todo. ¡Y encima está de oferta!

Ahora puedes llevártela rebajada de 179,99 € a 129,99 € en la tienda oficial de Ninja, es decir, con 50 € de ahorro. Es perfecta si vives solo o en pareja, pero también si tu rutina pasa por el batch cooking y las comidas en familia. Te va a sorprender.

¿Por qué la recomendamos?

Cocina con poco o nada de aceite, lo que se traduce en mucha menos grasa al freir.

Incluye dos recipientes de cristal, uno de 3,8 L y otro de 1,4 L, ambos aptos para lavavajillas.

Consume hasta un 50 % menos de electricidad que un horno convencional.

Es portátil, así que cabe en un armario o te la llevas a la oficina o al camping o a la playa.

Freidora de aire portátil Ninja Crispi

Hay muchas freidoras de aire en el mercado, pero muy pocas son tan versátiles y tan fáciles de guardar como la Freidora de aire portátil Ninja Crispi. ¿Lo que más nos gusta? El diseño. Solo tienes que acoplar el PowerPod (la unidad con motor) al recipiente de cristal y ponerte a cocinar. Cuando terminas, lo desacoplas y listo, de hecho puedes comer directamente del recipiente, guardar las sobras con su tapa o meterlo en el lavavajillas. Además, como los recipientes son de vidrio, ves cómo se dora la comida sin abrir nada y sin que se pierda calor, y todo mientras usas cualquiera de sus 4 funciones (freír, asar, dorar o recalentar). Puedes hacer de todo con ella, y eso que solo ocupa 34,5 x 30,4 x 34 cm. Está pensada de verdad para llevártela a cualquier parte.

Si sois varios en casa, o incluso si vives solo, pasas tiempo fuera y aún así quieres comer de la mejor forma posible, es perfecta para ti. Si la compras, en la caja también vienen dos rejillas, dos tapas, un cepillo de limpieza y un libro de recetas.

¿Cómo son sus reseñas?

Pues muy positivas. Primero porque es fácil de usar y ahorra mucho tiempo, segundo porque permite hacer de todo, y tercero porque es muy compacta y apenas ocupa sitio. Aquí te dejamos varias reseñas reales que hemos podido recopilar para que las leas:

«Ideal para ahorrar tiempo y dinero. Incluso para una pareja de ancianos es muy fácil de usar.»

«Es genial, no sé cómo nos las arreglábamos antes de tener una freidora de aire.»

«Todavía me estoy haciendo a ella, porque nunca había usado una, y la verdad es que estoy encantada. Al ser de cristal puedes controlar muy bien como va la comida. Al ser pequeña la tengo guardada en un armario. Fácil de limpiar y no pensaba que la iba a usar tanto.»

Comprando en la tienda oficial de Ninja, tienes envío gratis, un plazo de entrega de entre 2 y 4 días laborables y 60 días para devolverla gratis si no te convence. Además, cuenta con 3 años de garantía. ¡Aprovecha la oferta!

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