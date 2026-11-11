He probado la plancha GHD Original Styler y ahora se la quiero regalar a todas mis amigas porque tiene una rebaja del 42%

Hay productos de belleza que se ganan su fama a base de marketing y otros que lo hacen a base de resultados. Después de 5 semanas usando la GHD Original Styler, tengo claro en qué grupo está esta plancha. Y ahora que tiene un 42% de descuento, ya he hecho mi lista de regalos: mi hermana, mi mejor amiga y mi madre van a tener una plancha nueva esta Navidad.

Una plancha con historia

La Original Styler es el modelo con el que empezó todo para GHD. La marca la lanzó en 2001 y ahora la ha actualizado con tecnología mejorada para convertirla en una compañera de peinado diaria. Es la plancha que muchas recordamos de las peluquerías, pero renovada.

Lo que más me ha gustado

Lo primero que noté fue la rapidez. Está lista para usar en unos 30 segundos y se apaga sola tras 30 minutos sin uso, algo que agradezco las mañanas en las que salgo corriendo de casa con la duda de si la he desenchufado.

Lo segundo, el resultado. Tengo el pelo liso pero algo encrespado y con muy poco volumen y con esta plancha hacerme unas pequeñas ondas es lo más fácil del mundo. Además, el pelo me dura intacto todo el día. Una de las claves es la temperatura: viene fijada a 185 °C, que la marca considera la temperatura ideal para peinar con eficacia cuidando la salud del cabello. Al principio pensé que echaría de menos poder regularla, pero ahora tengo claro que no necesito otra temperatura.

Pensada también para viajar

Otro punto a favor es que tiene voltaje universal y un cable giratorio de 360° de longitud profesional, así que puedes llevártela de viaje sin preocuparte del enchufe del hotel.

El precio: por qué es el momento de comprarla

Su precio habitual es de 209 €, pero ahora mismo está rebajada un 42% en Amazon y se queda en 120,90 €. En septiembre Amazon ya la rebajó un 42%, presentándola como su precio más bajo y solo por tiempo limitado, así que es probable que esta oferta tampoco dure mucho.

Si buscas un regalo que de verdad se use todos los días, este es el mío para esta Navidad.

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