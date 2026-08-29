Water Lantern Festival aterriza en Madrid este septiembre

El estanque norte del Parque Juan Carlos I acogerá los días 18 y 19 de septiembre la primera edición madrileña del Water Lantern Festival, una cita al aire libre que busca reunir a miles de personas para lanzar farolillos flotantes iluminados al caer la noche.

Tras reunir a más de dos millones de asistentes en grandes urbes como Nueva York o Toronto, el evento estrena sede en la capital de España. No se trata únicamente de contemplar el espectáculo visual sobre la lámina de agua. La propuesta invita al público a involucrarse de forma directa en una experiencia colectiva que mezcla luz, música en directo y momentos de pausa en mitad del entorno urbano.

Linternas personalizadas al atardecer

El eje central de la convocatoria arranca con la preparación de los propios farolillos. Cada participante recibe un kit para personalizar la estructura de papel. Dibujos, dedicatorias, deseos de futuro o mensajes en recuerdo de seres queridos suelen cubrir estas luces antes de su puesta en flotación.

El momento clave de la jornada se concentrará entre las 20:30 y las 21:30 horas. En ese margen de tiempo, coincidiendo con la caída del sol, los asistentes liberarán de forma paulatina miles de puntos de luz sobre el agua. La escena busca transformar el estanque en un mapa centelleante, en una especie de ritual compartido que simboliza la renovación y el encuentro entre desconocidos.

Oferta gastronómica y música en vivo

La actividad en el recinto comenzará a las 18:00 horas y se extenderá durante unas cinco horas aproximadamente. Durante toda la tarde, la organización ha previsto un ambiente relajado con actuaciones musicales en directo y áreas de descanso.

A la oferta sonora se suma una zona con propuestas de cocina urbana y productos locales. Como elemento de dinamización, el festival incluye además una búsqueda del tesoro diseñada para animar a la interacción entre los asistentes mientras recorren las inmediaciones del parque.

Acceso, entradas y recomendaciones prácticas

Las entradas para las jornadas del 18 y 19 de septiembre ya se pueden adquirir en los puntos de venta oficiales. Entre los pases disponibles figura el denominado «Pack Pareja», que añade equipamiento como mantas de picnic para acomodarse en la hierba, una opción accesible también para grupos pequeños o familias.

Al tratarse de una actividad en áreas verdes junto al agua, la organización advierte de que ciertos tramos pueden presentar dificultades de paso para sillas de ruedas o carritos de bebé. Dada la limitación de aforo, se aconseja reservar los pases con antelación.

Datos clave del festival