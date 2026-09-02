Villajoyosa revive las luchas de gladiadores con el Gran Circus Maximus

El recinto de espectáculos de Villajoyosa volverá a convertirse este verano en un auténtico coliseo romano. El Gran Circus Maximus regresa a la localidad alicantina con su montaje de recreación histórica, un show pensado para toda la familia que traslada al público a la Roma del siglo I entre carreras de cuádriga, combates a espada y exhibiciones con fuego.

La propuesta aparca los números de circo tradicional para centrarse en una dramatización que simula los juegos romanos de la época imperial. A lo largo de la función, un equipo de especialistas da vida a legiones, aurigas y luchadores en un foso de arena al aire libre.

Carreras de cuadrigas y combates reales

El eje central del espectáculo son las competiciones entre las facciones del imperio. Cuatro carros tirados por caballos compiten a gran velocidad en la pista, simulando las peligrosas carreras que paralizaban las ciudades romanas hace dos milenios.

Entre carrera y carrera, la arena acoge duelos entre gladiadores equipados con armaduras, escudos y armas de la época. Los luchadores ejecutan coreografías de impacto mientras la grada interactúa animando a sus favoritos o decidiendo la suerte de los vencidos a golpe de pulgar.

Producción visual y ambientación de época

Además del trabajo con caballos y los combates cuerpo a cuerpo, la producción suma elementos teatrales como espectáculos con fuego, danzas temáticas y efectos de sonido que acompañan la acción.

El recinto cuenta con gradas escalonadas para facilitar la visibilidad desde cualquier punto, así como zonas de sombra, puestos de bebida y comida rápida, y aparcamiento en las inmediaciones para los asistentes que se desplacen desde otros municipios de la Marina Baixa.

Venta de entradas y pases

Las localidades para las distintas sesiones del Gran Circus Maximus en Villajoyosa ya se pueden adquirir a través de los canales de venta en línea y en la taquilla del recinto antes de cada función.

Al celebrarse durante la temporada estival, la organización recomienda acudir con margen de tiempo a los pases de tarde para evitar aglomeraciones en los accesos.

Ficha práctica del espectáculo