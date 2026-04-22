Madrid se convierte en un relato ilustrado en la Serrería Belga

Madrid no es solo un conjunto de coordenadas geográficas o un entramado de asfalto y granito; es, ante todo, una construcción mental alimentada por siglos de literatura, Historia y vivencias populares. Bajo esta premisa nace Icónica Madrid: Una ciudad de cuento, la nueva apuesta expositiva que el Espacio Cultural Serrería Belga acoge hasta el próximo 3 de mayo de 2026. La muestra, que se integra en el marco del vibrante festival IlustraweekMadrid 2026, propone un viaje sensorial donde la imagen y la palabra se entrelazan para redescubrir los rincones más queridos de la metrópoli.

Comisariada por la revista El Duende, esta exhibición no se limita a colgar cuadros en una pared blanca. Se trata de un proyecto coral que ha convocado a catorce creadores de primer nivel para dar vida a los fantasmas, las heroínas y los sabores que definen la identidad madrileña. Desde los versos de Gloria Fuertes hasta el aroma de un cocido humeante, la exposición logra que el visitante se sienta parte de un libro de cuentos gigante, abierto de par en par en pleno corazón de la capital.

Un elenco de pinceles con voz propia

La nómina de artistas seleccionados para esta edición refleja la excelente salud de la ilustración contemporánea en España. Nombres como María Hesse, Lady Desidia o Manuel Marsol aportan su visión particular, alejándose de los clichés turísticos para buscar la fibra sensible del espectador. La mayoría de estos profesionales poseen una trayectoria ligada al público infantil y juvenil, lo que dota a la muestra de una calidez y una capacidad narrativa excepcionales.

El recorrido arranca con el cartel oficial, obra de Lady Desidia, quien nos transporta a la serenidad del Palacio de Cristal en el Retiro, para luego asomarnos a una Plaza Mayor contemplada desde el misticismo de sus balcones. La variedad de estilos es, precisamente, uno de los grandes activos de la cita: mientras Poliño Trapalleiro juega con la arquitectura y el cielo velazqueño, Nuria Cuesta nos invita a perdernos entre los puestos de madera de la Cuesta de Moyano, ese santuario del libro viejo que sobrevive al paso del tiempo.

Personajes que forjaron una identidad

Más allá de los paisajes urbanos, Icónica Madrid rinde cuentas con la historia humana de la villa. El pincel de Marta Ponce recupera la figura de Manuela Malasaña, dotándola de una «adolescencia rebelde» que quedó truncada por la guerra, pero que hoy es símbolo de libertad. En la misma línea de reivindicación femenina, María Hesse retrata a María de Maeztu, figura clave en la pedagogía española y alma máter de la Residencia de Señoritas.

No falta el toque castizo y tierno de Jesús Gabán, que sitúa a Gloria Fuertes en su Lavapiés natal, rodeada de sus inseparables ocas, ni la magia de Marta Chicote al rescatar el mito del Ratoncito Pérez. Este personaje, nacido de la imaginación de Luis Coloma para consolar a un joven Alfonso XIII, nos recuerda que Madrid es una ciudad donde la realidad y la fantasía caminan a menudo de la mano.

Una experiencia inmersiva para los sentidos

Lo que verdaderamente diferencia a esta exposición es su componente transmedia. No basta con mirar; hay que escuchar. La muestra incluye un cuento original escrito por Rubén Arribas e interpretado por la icónica voz de Claudio Serrano, conocido por doblar a actores de la talla de Christian Bale en la saga de Batman. Cada ilustración tiene su propio relato sonoro, permitiendo que la visita se convierta en una experiencia literaria envolvente.

Además, el componente táctil y doméstico llega de la mano de Nuria Blanco y su vajilla de cerámica ilustrada, que eleva lo cotidiano a la categoría de arte. El trayecto se completa con audios de los propios autores desvelando los secretos de su proceso creativo y una pieza de animación en el minicine de la sala, desarrollada por los talentos emergentes Copolar y Victoria Rocha.

Información práctica y actividades paralelas

Para quienes deseen sumergirse en esta «ciudad de cuento», la Serrería Belga mantiene sus puertas abiertas con un horario flexible, de martes a domingo, destacando que el acceso es totalmente gratuito hasta completar el aforo. Como parte del eje educativo de la institución, se han programado talleres gratuitos enfocados a los más jóvenes, buscando despertar nuevas vocaciones artísticas a través del juego y el dibujo.

IlustraweekMadrid 2026 se consolida así como una cita ineludible que desborda las paredes de los museos, extendiéndose por más de 50 espacios de la capital. Hasta el 3 de mayo, Madrid no solo se visita; se lee y se ilustra, demostrando que su mejor monumento es, posiblemente, la imaginación de quienes la habitan.

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