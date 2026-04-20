El Círculo de Bellas Artes celebra 30 años de pasión por el Quijote

Madrid se prepara para una de sus citas culturales más arraigadas y emotivas. El próximo 23 de abril, coincidiendo con el Día Internacional del Libro, las puertas del Círculo de Bellas Artes (CBA) se abrirán para dar inicio a la trigésima edición de la Lectura Continuada del Quijote. Lo que comenzó en 1997 como una propuesta arriesgada para sacar la literatura de las bibliotecas silenciosas se ha consolidado hoy como un rito ciudadano que une a miles de personas bajo el amparo de la palabra de Miguel de Cervantes.

Este año, la cita reviste una importancia excepcional. No solo se celebran tres décadas de este maratón literario, sino que la efeméride coincide con el centenario de la inauguración del actual edificio del Círculo, la joya arquitectónica de Antonio Palacios que corona la calle Alcalá. Esta doble festividad promete convertir el evento en un hito histórico para la capital, reforzando el papel de Madrid como epicentro de la cultura en castellano.

Gonzalo Celorio Blasco abrirá la jornada inaugural

El protocolo de este encuentro dicta que el honor de pronunciar las primeras frases de la obra recae siempre en una figura de máxima relevancia literaria. En esta ocasión, el encargado de leer el célebre «En un lugar de la Mancha…» será el escritor mexicano Gonzalo Celorio Blasco, flamante Premio Cervantes 2025. Su presencia subraya el carácter transatlántico de una celebración que ha sabido romper las fronteras de la Comunidad de Madrid para conectar con lectores de todo el mundo hispanohablante.

La inauguración oficial tendrá lugar el jueves 23 de abril a las 18:00 horas. A partir de ese momento, la lectura de «El Quijote» no se detendrá. Durante cuarenta y ocho horas, el escenario del CBA será un desfile constante de voces: desde estudiantes y profesionales de diversos sectores hasta curiosos que, atraídos por la sonoridad de la prosa cervantina, deciden sumarse a esta experiencia colectiva.

Un evento gratuito y abierto a la ciudadanía

Una de las señas de identidad de la Lectura Continuada es su carácter democrático. El acceso al espacio es libre y gratuito, permitiendo que cualquier ciudadano pueda acudir simplemente para escuchar o para disfrutar del ambiente único que se genera en el salón de baile. La organización, que cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura y la Comunidad de Madrid, ha mantenido intacta la filosofía de puertas abiertas que ha definido al proyecto desde su nacimiento.

Para aquellos que deseen participar activamente poniendo voz a los pasajes de la novela, la institución ha habilitado un formulario de inscripción previo. No obstante, el espíritu de la convocatoria siempre deja margen para la espontaneidad. Se trata de compartir la palabra y el tiempo, transformando un acto íntimo como es la lectura en un espacio de convivencia ciudadana donde los acentos y las generaciones se entrelazan sin jerarquías.

Más allá de la lectura: un programa de actividades transversales

Aunque la lectura ininterrumpida es el corazón del evento, el Círculo de Bellas Artes ha diseñado una programación paralela para conmemorar el doble aniversario. Durante los tres días que dura la actividad, los asistentes podrán participar en talleres, charlas y actuaciones en directo que complementan la experiencia literaria. Estas propuestas están diseñadas para todos los públicos, buscando atraer especialmente a las nuevas generaciones hacia el universo del caballero de la triste figura.

El programa paralelo pretende reflejar la vitalidad de una obra que sigue vigente cuatro siglos después. Como recordaba el propio Don Quijote, «el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho». Bajo esta premisa, el CBA se transforma en un foro de intercambio de conocimientos donde la literatura convive con otras artes, demostrando que los clásicos no son piezas de museo, sino organismos vivos capaces de dialogar con la realidad contemporánea.

Impacto y legado de una tradición de tres décadas

Mirando hacia atrás, es difícil ignorar el impacto que estas treinta ediciones han tenido en el tejido cultural madrileño. La Lectura Continuada del Quijote ha sobrevivido a cambios políticos, crisis económicas y transformaciones sociales, manteniéndose fiel a su esencia: la reivindicación de la lectura como un bien común.

El éxito radica en su simplicidad y en su capacidad para generar comunidad. En un mundo dominado por la inmediatez digital, detenerse a escuchar la cadencia de una frase bien construida resulta casi un acto de rebeldía. El Círculo de Bellas Artes invita a todo aquel que lo desee a formar parte de este eslabón histórico, celebrando que, 100 años después de que se levantaran sus muros, el edificio sigue siendo el hogar de las historias que nos definen como sociedad.

Os dejamos también la exposición del grabado japonés «Bellezas del mundo flotante».