Cortefiel cumple 80 años y lo celebra en las calles de Madrid

Cortefiel cumple 80 años de historia. Una de las marcas de moda más emblemáticas de España, celebra su 80º aniversario con un calendario de actividades durante el otoño, y que pondrá en valor su historia, innovación y conexión con los clientes. Desde su fundación en 1945, la firma perteneciente al grupo Tendam se ha consolidado como un referente nacional e internacional en el sector textil, manteniendo siempre su vocación de cercanía y evolución.

80 años de historia

La conmemoración de las ocho décadas arranca con un gesto simbólico: un mensaje de agradecimiento que protagonizará los escaparates de sus tiendas, la sede central y las comunicaciones con los socios del club de fidelidad. Este mensaje, que celebra la confianza de sus clientes a lo largo de los años, refleja el compromiso de Cortefiel con quienes han acompañado su recorrido desde sus inicios.

En septiembre, la marca presentó su manifiesto conmemorativo, una declaración de intenciones que resume su esencia: “Queremos celebrarlo honrando el pasado, pero sin dejar de mirar al futuro. Porque todo lo que hemos hecho ha sido solo el comienzo”.

Evolución histórica que cuentan en su página web aquí.

Moda e historia en el corazón de Madrid

El mes de octubre será uno de los momentos más destacados del aniversario con una exposición cultural urbana que tomará la calle Serrano de Madrid. En ella se mostrarán ocho creatividades publicitarias históricas de Cortefiel, desde su primera campaña en 1945 hasta las más recientes, reinterpretadas con una mirada actual. Muestra que no solo repasa la evolución estética de la marca, sino también su capacidad para conectar con cada época y público.

El recorrido expositivo, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, podrá disfrutarse del 8 al 23 de octubre. A través de esta actividad, los asistentes podrán conocer hitos clave de la firma. También se recordará la etapa de internacionalización impulsada por la familia Hinojosa, que llevó a Cortefiel a Estados Unidos en los 60s, vistiendo a personalidades como el presidente Lyndon B. Johnson o el célebre detective Colombo.

Además, octubre marcará el estreno del fashion film “Todo por vestir”, producido por Little Spain, la productora fundada por Santos Bacana, C. Tangana, María Rubio y Cristina Trenas. Este proyecto audiovisual, que se presentará en el marco del aniversario, refleja la identidad transversal de Cortefiel, paralela a la evolución social y estética de la sociedad española durante las últimas ocho décadas.

Fidelidad, innovación y responsabilidad social

Cortefiel ha sido sinónimo de innovación durante toda su historia. Desde siendo los primeros en incorporar el Club de fidelidad en 1975 hasta la conversión de sus tiendas en espacios multimarca en los 90s. En la actualidad, su modelo de comunicación y la aplicación de la inteligencia artificial en la gestión logística muestra su posición como una firma moderna y conectada con la actualidad.

En el mes de noviembre, Cortefiel dedicará una acción especial a sus socios más fieles; premiando así a uno de los clientes que sean miembros de su club para simbolizar: durabilidad, calidad y elegancia de sus colecciones, reforzando así el vínculo con los clientes que han acompañado a la marca durante toda su historia.

El calendario conmemorativo terminará en febrero con una acción solidaria junto a Menudos Corazones, reflejando el compromiso social de Cortefiel con proyectos que generan impacto positivo.

En la actualidad, Cortefiel cuenta con 250 puntos de venta en más de 40 países y en todos los continentes (y continúa expandiéndose). En 2025, la firma ha incrementado su presencia con la apertura de diez nuevos espacios.

Cortefiel cumple 80 años de historia, para repasar y reafirmar una vez más su propósito de seguir evolucionando junto a sus clientes, manteniendo así el balance entre tradición e innovación. 80 años después, su lema sigue vigente: «honrar el pasado, celebrar el presente y mirar hacia el futuro con estilo.»