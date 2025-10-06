Los 5 mejores sitios de Madrid para disfrutar una tortilla de patatas

Madrid tiene un idilio eterno con la tortilla de patatas. No hay bar sin su pincho, ni conversación gastronómica que no acabe mencionando alguna favorita. Este año, sin embargo, hay una clara reina: La Falda, el local madrileño que acaba de proclamarse ganador de la mejor tortilla de España en el Campeonato Nacional celebrado en Alicante Gastronómica. A partir de ahí, se abre el apetito y la pregunta inevitable: ¿dónde más se come una buena tortilla en la capital?

La Falda: tradición, mimo y un punto jugoso que conquista

La Falda se ha convertido en parada obligatoria para los amantes del recetario clásico. Su tortilla tiene esa textura que los puristas describen como “ni líquida ni seca”, con un equilibrio perfecto entre patata confitada, huevo batido y un toque de cebolla que apenas se nota, pero está ahí. El jurado de la XVIII edición del Campeonato Nacional de Tortilla de Patatas no tuvo dudas: su propuesta encarna el espíritu de la cocina española sencilla, honesta y bien ejecutada.

El reconocimiento, logrado en Alicante Gastronómica 2025, no es casual. Detrás, hay un trabajo sin descanso de un equipo que lleva años refinando una receta que, parece fácil, pero no es así. Porque en cada familia, se cocina de una forma y alcanzar el punto exacto, es todo un arte.

Taberna Pedraza: la perfección al estilo de Betanzos

En el barrio del Retiro, Taberna Pedraza defiende con orgullo una tortilla inspirada en el estilo gallego de Betanzos. Aquí no hay medias tintas: el huevo queda bien jugoso, casi líquido, y la patata se fríe lentamente en aceite de oliva hasta quedar tierna, sin dorarse en exceso. Cada bocado tiene ese sabor auténtico de cocina casera, con un punto de intensidad que engancha.

El secreto está en la calidad del producto. Usan huevos de corral, patata gallega y aceite virgen extra, sin más artificio. Su fama ha traspasado barrios y fronteras gastronómicas: muchos madrileños la consideran la mejor tortilla del estilo “poco cuajada” de toda la ciudad. Perfecta para quienes buscan emoción y textura en el mismo plato.

Pez Tortilla: innovación sin perder la esencia

El nombre lo dice todo. Pez Tortilla, en pleno barrio de Malasaña, ha convertido este plato en su bandera. Su propuesta combina la tradición con un punto creativo: ofrecen versiones con trufa, con queso azul o incluso con boletus, pero siempre partiendo de una base impecable. Lo mejor es que, pese a los experimentos, nunca pierden la textura cremosa que define una buena tortilla.

Su local es pequeño, suele estar lleno y tiene ese ambiente informal que hace que uno se quede más tiempo del previsto. Ideal para quienes buscan probar algo distinto sin traicionar la receta original.

Casa Dani: el secreto de la barra de mercado

Dentro del mercado de la Paz, en el barrio de Salamanca, Casa Dani guarda uno de los secretos mejor conocidos de los madrileños. Su tortilla es famosa por ese corte que deja salir el huevo cremoso, casi líquido, con una intensidad que divide a los amantes de este plato entre los que la prefieren cuajada y los que buscan ese punto meloso.

A eso de la media mañana, la barra de Casa Dani se llena de clientes habituales y turistas que han oído hablar de él. Un lugar donde la calidad y el sabor se imponen a la tortilla de patata.

Juana la Loca: una tortilla con estilo

En pleno centro de La Latina, Juana la Loca nos ofrece una versión algo más refinada, con una base de cebolla caramelizada exquisita aportando un toque dulce y un emplatado ideal. En Juana la Loca, la tortilla se convierte en plato realmente de autor, con un sabor profundo y una textura uniforme. Aquí un plato tan simple como la tortilla de patata, se convierte en una creación de alta cocina.

Las tortillas de Madrid

Recorrer estos cinco locales es imprescindible para degustar la tortilla de patatas, porque cada una ofrece una receta distinta a la original: desde la perfección técnica de La Falda hasta la nostalgia de Taberna Pedraza o, incluso, podríamos hablar de la audacia de Pez Tortilla. Es todo una muestra de la riqueza gastronómica madrileña y del amor con el que se cocina este plato que siempre acompaña.

Y en Madrid, ese corazón late más fuerte que nunca.

