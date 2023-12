El truco infalible para que tu mesa pequeña sea más grande en las cenas de Navidad

Si vives en un piso pequeño y tienes invitados esta Navidad, seguro que estás pensando cómo puedes ingeniártelas para poder sentaros todos en la mesa. Pues bien, en TikTok la usuaria @patriciawhitehouse ha desvelado un truco que seguro te viene como anillo al dedo. ¡Toma nota!

En primer lugar, despeja todo el salón, retirando las butaca y la mesa de centro. A continuación, traslada la mesa de la cocina. Como no es muy grande, coloca dos tablas grandes, una a cada lado de la mesa.

Para hacerla más segura por si alguien se apoya, fija dos pletinas, ¡y listo! Con el mantel no se nota absolutamente nada, y el camino de mesa lo hace con un mantel doblándolo en tres. ¡El resultado es espectacular!

Los comentarios de los usuarios no se han hecho esperar: «Me encanta la propuesta es genial, tienes un gusto exquisito, eso si quita la alfombra que la veo tan clarita que me da pánico»; «Tienes muy buenas ideas y todo impecable. ¿Cuánto mide tu mesa de la cocina?»; «Mi casa es preciosa todo muy estilo boho. Y la tengo muy bonita decorada, pero me tengo que apañar con lo que tengo».

Consejos para poner la mesa en Navidad

El arte de poner una mesa elegante en Navidad requiere planificación y atención. Es crucial diseñar la disposición con antelación, considerando el estilo y los colores deseados, explorando la vajilla y accesorios disponibles para crear un ambiente festivo. muy importante al montar una mesa.

Es crucial mantener coherencia entre el mantel, la vajilla y la decoración, adaptándose al estilo deseado. Puedes optar por manteles con estampados navideños o lisos, todo depende de la atmósfera que desees crear.

La presentación de un plato es esencial para los amantes de la buena comida. Es el momento de sacar esas vajillas buenas o antiguas que guardamos por temor a romperlas. La combinación de platos diferentes puede ser divertida; la clave está en mezclar con armonía, optando por un mantel de lino para darle elegancia al conjunto.

Para una mesa navideña , la decoración es fundamental. En mesas redondas, una corona de Navidad con velas puede es una idea fantástica para la ocasión festiva. Para mesas rectangulares, un camino de mesa adornado con elementos vegetales puede ser una gran idea. Visita una floristería para comprar ramas de pinsapo, eucalipto, musgo y acebo, además de recolectar piñas en un parque.

Para colocar la cubertería, el protocolo es simple: se colocan en función del orden de uso durante la comida, situando los cubiertos exteriores para los platos iniciales.

En el lado derecho, de fuera a dentro, se coloca la cuchara, el cuchillo de pescado y luego el de carne (con el filo hacia el plato). En el lado izquierdo, el tenedor de pescado y, junto al plato, el de carne. Sobre el plato, con el mango hacia la derecha, se sitúa la cucharilla de postre y el tenedor de postre se coloca con el mango hacia la izquierda. Se recomienda mantener un espacio de unos 3 cm entre los platos y los cubiertos.

En una mesa de Navidad, se aconseja limitar las copas colocadas a las que se van a usar, como máximo una de vino tinto, una de vino blanco y una de agua. La copa de cava puede presentarse al momento del postre para evitar saturar la mesa con elementos innecesarios.

Respecto a su disposición, se colocan sobre el plato, en la parte superior, de la copa más pequeña a la más grande: vino blanco, seguida por la de vino tinto y, finalmente, la de agua.