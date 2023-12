La OCU pone nota a los turrones del supermercado: los mejores y los peores

¿A quién no le gusta el turrón? Esa delicia que nos hace sentir la magia de la Navidad cada vez que la saboreamos, se ha convertido en el rey de los postres navideños. Cuando llega diciembre, los supermercados se llenan de turrones de todo tipo, y nosotros, que somos unos golosos, no nos podemos aguantar las ganas de comprarlos y comerlos antes de que sea Navidad de verdad. Pero debemos tener cuidado, ya que no todos los turrones son tan buenos como parecen. Hay algunos que son una maravilla, y otros que son una decepción. Por eso, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha hecho un estudio para descubrir cuál es la calidad de los turrones. Así que toma nota y descubre la nota que la OCU pone a los turrones del supermercado: los mejores y los peores.

La OCU pone nota a los turrones del supermercado

Qué mejor que elegir los turrones que sean de la mejor calidad, y para ello podemos recurrir al trabajo de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y al análisis que hizo para descubrir cuáles eran los de mejor calidad, centrándose en tres variedades populares: el turrón de Jijona, el de Alicante y el de chocolate. Estas delicias, que van desde lo blando y tradicional hasta lo más tentador del chocolate, se sometieron a un minucioso análisis por parte de los expertos de la OCU.

Los mejores y peores turrones duros

El turrón de Alicante, conocido por su textura dura, se elabora con una mezcla de miel, azúcar, clara de huevo y almendra, todo cubierto con una fina oblea de fécula de patata. En el análisis que la OCU hizo sobre estos turrones destaca que los turrones con la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Turrón de Alicante deben cumplir ciertos estándares de calidad, como el contenido mínimo del 60% de almendra y un 10% de miel para la Categoría Suprema.

Y después de su exhaustivo análisis, el título de mejor turrón de Alicante según la OCU recayó en Dor (Lidl), reconocido por su equilibrio entre calidad y precio, con un impresionante 63% de almendra. Tras el de Lidl están el turrón Eroski Seleqtia y el turrón duro de Antiu Xixona. En el extremo opuesto se encuentra El Lobo Turrón de Alicante, relegado al último puesto con una puntuación de 51, una calidad media. Este turrón sufrió críticas especialmente duras en la valoración nutricional, etiquetado y calidad de los azúcares.

Los mejores turrones blandos

En la categoría de turrones blandos, la supremacía recae en el de Antiu Xixona, con un asombroso 70% de almendra, obteniendo elogios de la OCU por su calidad suprema. Delaviuda también se posiciona como una excelente opción, junto con Dor, que cuenta con un 67% de almendra, consolidándose como una opción de calidad.

Los turrones de chocolate: una decepción

Sin embargo, la OCU expresa su decepción al analizar los turrones de chocolate. Ninguno de los 17 evaluados recibió el visto bueno de calidad, y ocho fueron clasificados como «malos». La razón detrás de esta evaluación desfavorable radica en la mezcla de manteca de cacao, la cual debería ser la base, con grasas vegetales de menor calidad como la palma o karité. Además, estos turrones contienen una cantidad considerable de aditivos para disimular sus deficiencias. Ante este escenario, los expertos aconsejan a los consumidores que presten especial atención a los ingredientes antes de adquirir un turrón de chocolate en el supermercado.

En resumen, gracias a este análisis de la OCU, los consumidores pueden hacerse una idea mucho más clara de las distintas opciones de turrones en los supermercados y elegir los que son considerados como más recomendables, permitiéndoles saborear la Navidad con la certeza de haber elegido lo mejor.