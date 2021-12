Las fiestas navideñas están a la vuelta de la esquina, así que es el mejor momento para conocer cuáles son las mejores canciones de Navidad. La música siempre nos acompaña en los momentos más importantes y especiales de la vida, y estas canciones son estupendas para poner en la cena de Nochebuena o Nochevieja con la familia.

Last Christmas, de Wham!

Seguro que tú también has cantado esta canción en alguna actuación de Navidad del colegio porque es una de las más populares. Se trata de una canción del dúo británico Wham! que se publió en el año 1984, y desde entonces ha sido versionado por un gran número de artistas de todo el mundo. Además, se ha mantenido en los primeros puestos de las listas de éxitos de cara a las fiestas navideñas desde hace más de 30 años.

Santa Claus is Coming to Town, de Bruce Springsteen

Una de las mejores canciones de Navidad es «Santa Claus está llegan a la ciudad». Un villancico navideño compuesto por John Frederick Coots y Haven Gillespie en 1932. Nada más salir a la venta se convirtió en un gran éxito, con más de 30.000 discos vendidos en apenas 24 horas. La canción ha sido versionada por muchos músicos, como Justin Bieber, Mariah Carey y Frank Sinatra.

Jingle Bell Rock, de Bobby Helms

Si hay una canción de Navidad conocida en todo el mundo, es Jingle Bell Rock. Un villancico estadounidense que Bobby Helms lanzó en 1957. Se considera el primer rock and roll navideño. La letra hace algunas referencias a canciones populares de la década de los 50 como Bill Halley o Rock Around the Clock.

Santa Tell Me, de Ariana Grande

Ariana Grande también tiene su propia canción navideña, Santa Tell Me, publicada el 24 de noviembre de 2014. Consiguió entra en la lista Billboard Hot 1» en EE.UU. El 12 de diciembre se lanzó el videoclip de la canción, en el que la cantante aparece con sus amigos riendo, bailando y dando regalos de Navidad.

Here comes Santa Claus, de Elvis Presley

Here Comes Santa Claus es una canción navideña originalmente escrita e interpretada por Gene Autry. Tras su lanzamiento, rápidamente se coló en el TOP 10 de las canciones de pop y country más escuchadas. En las décadas posteriores muchos artistas versionaron este villancico, entre ellos Elvis Presley.