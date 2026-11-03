Un vigilante se encuentra a una cría de buitre leonado paseándose por el campus universitario en pleno casco urbano de Badajoz

Un buitre leonado, una de las aves más grandes de Europa, apareció en el campus de la Universidad de Extremadura en Badajoz, donde lo encontró uno de sus vigilantes de seguridad, Clemente Rosado. El ave, un ejemplar joven, permaneció allí desde el domingo, con el recinto cerrado por el festivo de Todos los Santos y sin estudiantes.

«Hay estudiantes que investigan y tienen nidos en los árboles para observar algunos pájaros, pero yo jamás había visto uno tan grande», contó Rosado en declaraciones publicadas el 2 de noviembre. «Es increíble, porque al final la universidad está en plena ciudad», añadió.

¿Cómo estaba el buitre leonado que apareció en el campus de Badajoz?

El animal no estaba herido, pero apenas se movía. «Echaba a volar pero tan sólo se movía 10 o 15 metros al ras del suelo y paraba», explicó Rosado, que pasó el lunes siguiendo sus pasos para no perderlo de vista.

Desde las pistas deportivas, el buitre se fue hasta uno de los pinares del campus, donde pasó gran parte de la mañana a la sombra. El vigilante le dio de comer los recortes de alas de pollo que suele llevar para el perro de un compañero, y el ave se los comió mientras él la grababa con el móvil.

Rosado llamó al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que le indicó que avisara a AMUS (Acción por el Mundo Salvaje). Le preocupaba el martes, cuando miles de estudiantes volverían a clase y el campus se llenaría de coches y autobuses. «Me parecía un peligro para el animal que estuviese aquí con todo el jaleo de las clases», contó a Hoy.

¿Por qué se adelantó el rescate de la cría de buitre?

El director de AMUS, Álvaro Guerrero, explicó a COPE Badajoz que el buitre nació este año y se desorientó durante la fase de dispersión juvenil, cuando los jóvenes se separan de su colonia. Si en ese tiempo no consigue alimentarse, se debilita y se deshidrata hasta quedarse quieto en el suelo.

El protocolo de la organización es esperar tres días antes de intervenir. «Como ha llamado tanta gente y estábamos viendo que el animal estaba ya un poco echado en el suelo y postrado, entonces hemos decidido adelantar la recogida», señaló Guerrero.

Un miembro de AMUS llegó al campus hacia las 18:00 horas del lunes con una furgoneta, una red y un transportín. Recogió al buitre junto a la Facultad de Química y lo llevó al hospital de fauna salvaje que la organización tiene en Villafranca de los Barros.

Así es el buitre leonado que AMUS quiere llevar a Rumanía

Guerrero considera que el ave es «un candidato perfecto» para los proyectos de reintroducción en Europa, y podría viajar a Rumanía «antes de Navidades o con el regalo de Reyes». AMUS participa desde hace más de 12 años en ese programa, junto a la Fundación para la Conservación de los Buitres y la Junta de Extremadura, y ha enviado unos 700 buitres leonados y negros.

Con más de 2,5 metros de envergadura y entre seis y nueve kilos de peso, el buitre leonado tiene el cuello largo y sin plumas, cubierto por un fino plumón que le permite meter la cabeza en los cadáveres, según la ficha de SEO/BirdLife. Se alimenta de carroña de grandes animales.

Los jóvenes como el de Badajoz son de color marrón rojizo, con una gola de plumas largas y deshilachadas y el pico y el iris negros. No adquieren el plumaje de adulto hasta los siete u ocho años y suelen hacer largos desplazamientos, sin rumbo fijo, por toda la Península.

España concentra más del 90% de los buitres leonados de Europa, con 30.946 parejas estimadas en 2018.