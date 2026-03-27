Pánico entre los biólogos: febrero registra en España la mayor mortandad de aves marinas en los últimos 10 años

Los zoólogos españoles han conseguido rescatar a dos frailecillos en la costa de Galicia, pero las noticias no siempre son tan buenas. Por desgracia, más de 6.000 aves marinas han aparecido en las playas durante el mes de febrero. Y el 95% estaban sin vida.

Los expertos han ligado la situación al intenso tren de borrascas que ha ocurrido en el Atlántico y ha dejado escenas especialmente desagradables en Galicia y el Cantábrico.

Según un estudio de la organización SEO/BirdLife, se trata del mayor episodio de mortandad de aves marinas registrado en España en la última década, y la situación puede ir a peor.

España registra el mayor episodio de mortandad de aves marinas de la década

El fenómeno comenzó en Galicia, especialmente entre las Rías Baixas y la Costa da Morte, donde empezaron a encontrarse aves muertas o en estado crítico.

Con el paso de los días, la situación se extendió hacia el norte, lo que afectó a toda la franja cantábrica, desde Asturias hasta Euskadi.

El impacto ha sido especialmente grave en el frailecillo atlántico, la especie más afectada. Sólo en Galicia se han contabilizado más de 3.500 ejemplares, mientras que en Euskadi se han registrado cerca de 1.500. En Asturias han localizado al menos 611 aves y en Cantabria, 389.

Y lo peor de todo es que este episodio no se limita a España. También se han detectado aves afectadas en Inglaterra, el norte de Portugal y, de forma especialmente grave, en la costa atlántica de Francia, donde se han superado las 38.000. Aun así, los datos recogidos representan sólo una parte del total, ya que muchas aves mueren en alta mar sin llegar a la costa.

Por qué el temporal ha afectado tanto a las aves marinas que llegan a España

La clave de este episodio está en la intensidad del invierno. La temporada ha estado marcada por una sucesión de 19 borrascas y danas que han golpeado con fuerza el Atlántico europeo.

Durante febrero, el paso continuado de estos temporales provocó fuertes vientos y oleaje persistente durante días. Estas condiciones dificultaron gravemente la capacidad de las aves para alimentarse en alta mar.

Hay que tener en cuenta que especies como el frailecillo atlántico pasan el invierno alejadas de la costa, por lo que dependen de la pesca para sobrevivir.

Sin embargo, la falta de alimento durante periodos prolongados provoca un desgaste extremo. Sin posibilidad de recuperar energía, muchas aves terminan muriendo por agotamiento e inanición.

El seguimiento de este fenómeno ha sido posible gracias al Programa ICAO, que ha permitido recopilar datos a través de voluntarios, entidades científicas y administraciones en distintas comunidades autónomas.

El frailecillo atlántico está en serio peligro en las costas españolas

El estudio de SEO/BirdLife advierte de que este episodio se produce en un contexto delicado.

El frailecillo atlántico cuenta con millones de parejas en Europa, pero su población muestra una tendencia a la baja y está catalogado como vulnerable. A la dureza de los temporales se suman otros factores que afectan a su supervivencia.

Por ejemplo, la sobrepesca reduce la disponibilidad de alimento, mientras que los vertidos contaminantes siguen presentes en el medio marino. Durante este episodio, por ejemplo, se han detectado ejemplares con restos de hidrocarburos.