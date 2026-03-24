La Guardia Civil halla en un pueblo de Cádiz más de 500 aves exóticas ocultas, algunas valoradas en 20.000 €

En España se rescatan todos los años miles de animales invasores y especies exóticas. En una vivienda de Estrella del Marqués, en Cádiz, una operación de la Guardia Civil ha vuelto a demostrarlo.

En lo que parecía una casa aparentemente normal, la Guardia Civil ha hallado en su interior un auténtico zoo ilegal. En total han intervenido más de 500 aves exóticas, en una operación que ha sacado a la luz un presunto entramado de tráfico ilegal de especies.

Por desgracia, el hallazgo incluía animales en condiciones deplorables y decenas de ejemplares sin vida, lo que refleja la magnitud de un negocio clandestino que mueve miles de euros.

La Guardia Civil rescata más de 500 aves exóticas de un zoo ilegal en Cádiz

Según la nota de prensa de la Guardia Civil, los agentes localizaron en el interior del domicilio una enorme cantidad de aves exóticas de distintas especies, muchas de ellas incluidas en el convenio CITES, que regula el comercio internacional de fauna protegida.

Los animales vivían en condiciones higiénico-sanitarias muy deficientes y sin la documentación obligatoria. Esto confirmó las sospechas de los investigadores, que ya seguían la pista de una posible actividad ilegal relacionada con la tenencia y venta de estas especies amenazadas.

El propietario de la vivienda está siendo investigado por un delito de tráfico ilegal de especies protegidas o en peligro de extinción, así como por otro contra el bienestar animal.

La Guardia Civil acaba con un entramado de aves exóticas valoradas en más de 20.000 euros

En el registro se intervinieron ejemplares de distintas especies, entre ellas cacatúas, amazonas, loros grises africanos y guacamayos.

Entre todos ellos destacaba una pareja de guacamayos jacintos (Anodorhynchus hyacinthinus), cuyo precio en el mercado negro puede alcanzar los 20.000 euros.

La operación ha recibido el nombre de Dacelo y ha contado con la colaboración del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ha participado en la identificación de numerosas aves protegidas, muchas de ellas sin documentación o con irregularidades.

El caso vuelve a poner el foco en el tráfico ilegal de especies en Cádiz, una actividad que no sólo mueve grandes cantidades de dinero, sino que también supone un grave riesgo para la conservación de la biodiversidad.

El terrorífico hallazgo de la Guardia Civil en un zoológico ilegal en Cádiz

Encontrar a más de 500 aves exóticas en un zoo ilegal no sólo demuestra el daño que podemos hacer al medioambiente, sino el nivel de violencia que podemos alcanzar.

Entre los hallazgos de animales (muchos de ellos sin vida), hubo una imagen especialmente dura. Los agentes de la Guardia Civil encontraron 70 aves fallecidas ocultas en un congelador dentro de la vivienda.

Entre estos ejemplares había especies de gran valor económico, como guacamayos y loros grises africanos, lo que refuerza la hipótesis de que el investigado utilizaba el domicilio como punto de almacenamiento y posible distribución en el mercado ilegal.

Las vigilancias previas ya habían detectado movimientos sospechosos, lo que llevó a los agentes a centrar sus pesquisas en esta vivienda hasta confirmar la existencia de la actividad ilícita.