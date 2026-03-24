Los biólogos no dan crédito: descubren que los mapaches tienen una motivación intrínseca para resolver rompecabezas

Gracias a numerosos estudios, se conocen las habilidades de los mapaches para realizar distintas tareas. Ahora, la comunidad científica ha dado un paso más al descubrir que estos animales pueden resolver rompecabezas simplemente por curiosidad. Las investigadoras de la Universidad de la Columbia Británica (Canadá) Hannah Griebling y Sarah Benson-Amram descubrieron que los mapaches seguían resolviendo los rompecabezas incluso cuando no había ninguna recompensa. Este comportamiento se describe como «búsqueda de información».

Este hallazgo podría ayudar a explicar por qué los mapaches prosperan en entornos urbanos de muchas partes del mundo. Incluso en España, donde son una especie invasora, su población sigue creciendo, para preocupación de las especies autóctonas con las que compiten. Su éxito se atribuye a sus capacidades cognitivas y físicas, que les permiten adaptarse con facilidad a la vida en la ciudad.

La increíble capacidad de los mapaches para resolver rompecabezas

Las investigadoras, cuyos resultados fueron publicados en Animal Behaviour, utilizaron una caja-rompecabezas con múltiples accesos, equipada con mecanismos como pestillos, puertas correderas y perillas. La caja contaba con nueve puntos de entrada, clasificados en fácil, medio y difícil. En cada prueba de 20 minutos, se colocaba una muestra de comida; sin embargo, los mapaches solían seguir manipulando los mecanismos incluso después de haber consumido la recompensa, lo que demuestra claramente su conducta de búsqueda de información. «No esperábamos que abrieran las tres soluciones en una sola prueba», dijo Griebling. «Siguieron resolviendo problemas incluso cuando ya no había comida».

Cuando el riesgo aumentaba, los mapaches preferían optar por lo seguro. Si la solución para llegar a un punto era fácil, elegían la opción más fiable, aunque seguían buscando otras alternativas, incluso en los niveles más difíciles. Griebling explicó que este patrón de comportamiento refleja un equilibrio entre la curiosidad y el esfuerzo o riesgo potencial.

Los mapaches ajustaban su estrategia en función del esfuerzo requerido y el riesgo que implicaba, mostrando pautas de toma de decisiones similares a las observadas en otros animales e incluso en los humanos. «Es un patrón familiar para cualquiera que pide comida en un restaurante», dijo. «¿Pides tu plato favorito o pruebas algo nuevo? Si el riesgo es alto (una comida cara que podría no gustarte) eliges la opción segura. Los mapaches exploran cuando el riesgo es bajo y rápidamente deciden ir a lo seguro cuando hay más en juego».

El estudio contó con 16 mapaches adultos alojados en un centro de investigación en Colorado. Antes de los experimentos con la caja de puzzles, los científicos realizaron pruebas de preferencias alimentarias para determinar qué comida motivaba más a cada animal. A continuación, los mapaches participaron en hasta 50 ensayos experimentales durante varias noches, cuando están más activos, ya que son animales de hábitos nocturnos. Cada dispositivo contenía únicamente una recompensa por ensayo, aunque los animales podían seguir manipulando la caja después de obtenerla.

Estudios previos ya habían mostrado que esta especie tiene una gran densidad neuronal en el cerebro, comparable en algunos aspectos a la de los primates. Además, sus características físicas favorecen el aprendizaje manipulativo. Sus patas delanteras, con gran sensibilidad táctil, les permiten explorar objetos con precisión. Este rasgo evolucionó para buscar comida en ríos y humedales, pero también resulta muy útil para manejar mecanismos artificiales.

«Los animales que habitan entornos que cambian rápidamente, como las ciudades, deben optimizar la obtención de información para aprender y buscar alimento de manera eficiente en estos ambientes heterogéneos. La vida urbana puede exigir que los animales innoven para acceder a nuevos recursos, y decidir cuándo resolver un problema y cuándo confiar en conocimientos previos resulta clave para algunas especies urbanas.

Siguiendo un enfoque basado en la teoría del forrajeo óptimo, estudiamos la innovación en un mamífero urbano exitoso. Se presentaron mapaches cautivos (Procyon lotor) con una caja-rompecabezas de múltiples accesos, con tres posibles soluciones en tres niveles de dificultad (fácil, medio y difícil). Los mapaches progresaban a niveles más difíciles al resolver con éxito los tipos de solución de niveles más sencillos.

A diferencia de estudios anteriores con cajas de rompecabezas de múltiples accesos, permitimos que los mapaches resolvieran tantas soluciones como quisieran durante cada ensayo, manteniendo todas las soluciones disponibles en todos los ensayos de cada nivel de dificultad. Usando este paradigma, observamos que los mapaches optimizaban tanto la obtención de información como la ganancia de energía: exploraban e innovaban más frente a problemas fáciles y explotaban soluciones conocidas ante problemas difíciles. Esta capacidad de resolver problemas de manera flexible y optimizar la búsqueda de información podría ser muy beneficiosa para este mamífero urbano en expansión», concluyen las investigadoras.

En definitiva, este tipo de comportamiento, sumado a las características anatómicas que presentan, podría explicar por qué los mapaches se adaptan tan bien a la vida urbana. Sus patas delanteras están especialmente diseñadas para manipular objetos, lo que les permite abrir cierres, contenedores y otros mecanismos similares.