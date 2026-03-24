Los zoólogos no dan crédito: aterriza por primera vez en España una especie en peligro de extinción y confirman que es una «rareza»

Por nuestro país han pasado y habitado especies de todo tipo. Nuestros múltiples parques naturales dan a los animales la opción de vivir en libertad en uno de los mejores hábitats de Europa. Gracias a estas circunstancias, el año pasado pudimos ver a una de las aves africanas más fascinantes: el buitre torgo.

El avistamiento del buitre torgo —el primero que ocurre en España— sucedió el pasado 28 de octubre de 2025 en el sur de España, en Málaga. Esta especie de ave es originaria de Senegal y actualmente se encuentra en peligro de extinción. Lo más curioso de esta ave es que no se caracteriza por ser un ave migratoria, salvo en épocas lluviosas, donde se desplazan hacia el norte del globo. Por ello sorprende tanto su avistamiento en la ciudad andaluza. Para los expertos se trata de «un hallazgo ornitológico sin precedentes en la península ibérica», como indicaba Miguel Ángel Martín, el documentalista y fotógrafo de esta peculiar especie.

El lugar exacto que sobrevoló la especie es el Paraje Natural Torcal de Antequera, el cual, para Miguel Ángel, «se debería proteger y vigilar el ecosistema único de este parque natural». Aunque el avistamiento es real, no está confirmado todavía por los organismos oficiales y «una vez sea confirmado por el Comité de Rarezas, se convertirá en el primer avistamiento confirmado de buitre torgo en toda España», afirmaba Martín.

El hallazgo ha sido de tal importancia para el mundo ornitológico que revistas especializadas de todo el mundo ya se han hecho eco de la noticia y está en las webs especializadas de todo Internet. Los expertos afirman que estarán atentos a más apariciones de este tipo de aves en nuestro país, ya que su cambio de rutinas podría suponer un efecto colateral del cambio climático que afecta a la fauna y flora de nuestro país.