Los ornitólogos se frotan los ojos ante la crueldad: hallan muerta a una de las águilas imperiales más emblemáticas de España

Un águila imperial ha muerto tras recibir un disparo. El animal ingresó aún con vida en el hospital de AMUS Acción por el Mundo Salvaje, pero no logró sobrevivir y falleció al día siguiente. Este nuevo caso vuelve a poner el foco en la grave situación de la fauna salvaje en España. «Fundada en 1995 como una organización no gubernamental, AMUS basa sus acciones en la conservación de la fauna salvaje y en la búsqueda de estrategias que aseguren la integridad de los hábitats que estas especies requieren para vivir. Nació como respuesta a la necesidad de brindar la asistencia sanitaria a animales salvajes heridos (algunos de ellos pertenecientes a especies de gran valor en Extremadura) a través de su buque insignia: su Hospital de Fauna Salvaje».

El águila imperial ibérica, Aquila adalberti, es una de las aves más escasas y amenazadas del mundo. Su área de distribución se limita al Mediterráneo occidental, concentrándose prácticamente toda su población reproductora en el suroeste y centro de España. Aunque la aplicación de la Estrategia ha permitido una recuperación notable desde finales del siglo pasado, sigue siendo fundamental mantener y reforzar las medidas de conservación para garantizar su recuperación.

Denuncia por la muerte de un águila imperial

«La incomprensión ante la crueldad y lo injusto es el inicio del caos. Hoy existe una profunda decepción con la sociedad, porque lo que está ocurriendo debería hacernos reflexionar y transmitir este mensaje a quienes nos rodean, en cualquier momento y lugar. La fauna salvaje no desaparece por casualidad, sino por causas directamente relacionadas con la actividad humana y la falta de sensibilidad hacia la naturaleza.

Ejemplo de ello es el caso de un águila imperial, una especie gravemente amenazada del ecosistema mediterráneo: en pocos días han llegado dos ejemplares, uno electrocutado, completamente quemado, y otro disparado, que murió al día siguiente. Ante esto surge una pregunta inevitable: ¿por qué? Aceptar lo injusto sin actuar es una forma de rendirse, y no comprometerse con lo que está mal es una actitud cobarde. Generamos más daño del que somos conscientes, y quizá llegue el día en que la propia naturaleza, cansada, reaccione contra nosotros. Es una situación inadmisible», denuncia la ONG AMUS.

Características

El águila imperial, endémica de la Península Ibérica, puede llegar a alcanzar 220 centímetros de envergadura y más de tres kilos de peso. Vive en las zonas montañosas y de bosque mediterráneo del de la Península Ibérica. En España vive en Doñana, embalse de Alcántara, Extremadura (Llanos de Trujillo, sierras de Coria, sierras de Monfragüe y Tierra de Barros), Laguna de la Janda, Marismas del Guadalquivir, Montes de Toledo, Sierra Madrona, Sierra Morena, sierras de Almadén-Guadiana y Sistema Central, en Cádiz.

Respecto a su alimentación, es un ave carnívora; su dieta se basa principalmente en conejos, liebres y una gran variedad de aves, como ánade azulón, ánsar común, focha, paloma torcaz y urraca, además de incluir peces, reptiles e incluso carroña.

Amenazas

A principios del siglo XX, la especie era relativamente común en nuestro país, pero desde entonces la población ha disminuido drásticamente. En los años 60 y 70 estuvo cerca de la extinción, con sólo 30 parejas conocidas; actualmente, con unas 500 parejas en la Península Ibérica, su situación ha mejorado.

Aún así, el riesgo de extinción no ha desaparecido, ya que las amenazas siguen presentes: la electrocución en apoyos eléctricos, utilizada como posadero, es la principal causa de muerte y supone cerca del 50% de los incidentes, especialmente en ejemplares jóvenes; también persisten el uso ilegal de cebos envenenados y los disparos; las molestias durante la época de reproducción provocan el abandono de nidos, puestas o pollos; la degradación del hábitat reduce las zonas de nidificación y dispersión, aislando poblaciones; y la falta de alimento, sobre todo del conejo de monte, afectado por enfermedades, agrava aún más su situación.

El águila imperial ibérica está catalogada en Andalucía como «en peligro de extinción» según el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. En España recibe la misma categoría según el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011). Desde el inicio del Programa de Conservación en 2001, se ha ido consolidando una tendencia positiva de la población andaluza de águila imperial ibérica, que ha visto multiplicada su población alcanzando las 176 parejas en 2025.

Animales en peligro de extinción en España

La cigüeña negra, pese a estar incluida en el Libro Rojo de las aves de España (2004) en la categoría de «Vulnerable» y aparecer como «En peligro de extinción» en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, su número está aumentando en toda Europa. Por su parte, el lince ibérico es una de las especies más amenazadas de todo el mundo. En 2018, se estimó una población de seiscientos ejemplares en libertad, distribuida principalmente por Andalucía, pero también por los Montes de Toledo en Castilla Mientras, el quebrantahuesos es el ave de presa de mayor envergadura de Europa, llegando a medir hasta unos 2,85 metros con las alas extendidas. La principal causa de mortalidad en el quebrantahuesos está asociada al uso ilegal de cebos envenenados.