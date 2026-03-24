Dos frailecillos llegan desfallecidos a las playas gallegas: en menos de 15 días ya vuelan de regreso a Islandia

Cuidar a los animales protegidos es uno de los grandes retos de los zoólogos y en España acabamos de vivir un gran hito. Dos pequeños frailecillos, aves típicas del norte de Europa, llegaron a las costas de Galicia y han conseguido recuperarlos.

Por desgracia, estas aves llegaron completamente exhaustas, arrastradas por los temporales del Atlántico. Lo peor de todo es que ambos frailecillos tenían signos de deshidratación, hipotermia y varias heridas.

Por suerte, gracias a la intervención del Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre, lograron recuperarse en menos de 15 días y regresar al mar para iniciar su viaje de vuelta a Islandia.

Rescate al límite de dos frailecillos exhaustos en la costa de Galicia

Los dos ejemplares de Fratercula arctica, conocidos como frailecillos, fueron localizados en distintos puntos de la costa de Pontevedra con pocos días de diferencia.

El primero fue rescatado el 16 de febrero en la playa de Santa Marta, en Cangas, en un estado crítico. Presentaba hipotermia severa y una fuerte deshidratación. Además, tenía signos evidentes de agotamiento tras varios días sin poder alimentarse ni descansar.

El segundo apareció el 24 de febrero en la playa de Piedras Negras, en Ogrobe. Además del agotamiento extremo, tenía varias heridas, lo que agravaba su situación.

Ambos casos están directamente relacionados con los temporales encadenados que han afectado a la costa gallega en las últimas semanas.

El problema es que estas condiciones impiden a las aves marinas detenerse a descansar en el mar, obligándolas a seguir volando hasta caer completamente exhaustas.

Los zoólogos consiguen recuperar en tiempo récord a dos aves y que vuelvan a Islandia

Tras su rescate, ambos ejemplares fueron trasladados al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Carballedo, donde comenzaron un proceso de recuperación intensiva.

El primer frailecillo permaneció cerca de dos semanas en el centro, mientras que el segundo logró recuperarse en apenas unos días. En ambos casos, los especialistas aplicaron tratamientos de hidratación, alimentación progresiva y control veterinario constante.

En el ejemplar que presentaba heridas, también se llevaron a cabo curas específicas para evitar infecciones y garantizar una recuperación completa.

Con el paso de los días, ambos animales recuperaron peso, fuerza y capacidad de movimiento. Uno de los aspectos clave fue comprobar que podían nadar y alimentarse por sí mismos, condición indispensable para poder volver al medio natural con garantías.

Liberan a dos ejemplares de frailecillos en Sangenjo en menos de 15 días

Una vez recuperados, los dos frailecillos fueron liberados el 1 de marzo en la playa de A Lanzada, en Sangenjo. Desde allí emprendieron el regreso hacia sus zonas habituales, situadas en el norte de Europa, especialmente en países como Islandia o Noruega.

Estas aves suelen desplazarse en invierno hacia aguas más templadas del Atlántico, pero los temporales que hubo al inicio de año en Galicia cambiaron la situación.

Eso hizo que se desviaran cientos de kilómetros de su ruta natural. Cuando esto ocurre, muchas acaban varadas en la costa, debilitadas o sin capacidad de sobrevivir.

En las últimas semanas, se han registrado varios episodios similares en Galicia, con la llegada de aves marinas poco habituales tras las borrascas.