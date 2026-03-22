Hallazgo único en Cantabria: aparece un animal gigante de 600 kilos y los científicos lo consideran «vulnerable»

Aparece un animal gigante de 600 kilos y los científicos lo consideran vulnerable, este hallazgo único en Cantabria lo cambia todo. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor ante una situación que puede verse afectada por momentos. Tenemos que empezar a visualizar algunos cambios que quizás hasta la fecha no sabíamos y que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas. La naturaleza nos da algunas pistas de lo que puede pasar en estos días en los que todo puede ser posible.

Es hora de saber lo que nos depara una naturaleza que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días que quizás hasta la fecha no sabíamos. Estaremos muy pendientes de estos cambios que, sin duda alguna podría acabar siendo lo que nos acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Por lo que, quizás hasta el momento no pensábamos que pudiera existir un animal gigante propio de los viajes de Julio Verne al fondo del mar. No es una novela de ciencia ficción es una realidad que nos conduce a un hallazgo único en Cantabria.

Cantabria consigue un hallazgo único

Un hallazgo único es una auténtica sorpresa inesperada en lo que se refiere a los animales más sorprendentes que nos han descubierto en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Es momento de conocer un poco más lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle puede dar lugar a un giro importante de guion.

Nos enfrentaremos a un destacado cambio que, sin duda alguna, puede acabar generando más de una novela que puede parecer imposible de creer, pero es una realidad. En estos días en los que cada detalle puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas realmente sorprendentes.

Este tipo de elementos que aparecen después de una serie de cambios destacados que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Con este animal parece que descubrimos una parte secreta del mar que podría acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa, en estos tiempos de cambios que quizás hasta ahora no sabíamos.

Es momento de conocer un poco mejor qué ha aparecido en una Cantabria que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar una especie que puede parecer imposible de creer.

Un animal gigante de 600 kilos aparece y los científicos consideran vulnerable

Tal y como se presenta este animal en Cram: «La tortuga laúd es la única representante de la familia Dermochelyidae. Es la tortuga más grande del mundo, podría llegar a 3 m y pesar 800 Kg, aunque la media está en unos 2 m de longitud y 500 kg de peso.

Son fácilmente reconocibles por la forma de su caparazón, que se estrecha mucho por la parte posterior. El caparazón, está formado por placas osteodérmicas unidas por una matriz cartilaginosa y recubierta por un tejido dérmico grueso dándole un aspecto coriáceo. A lo largo de su caparazón presenta 7 crestas longitudinales y 5 en el plastrón muy evidentes en las crías.

Su coloración es predominantemente oscura, casi negra, con unas manchas blanquezinas dispersas más abundantes en el cuello, la zona ventral y en las aletas. Las crías prácticamente negras presentan los bordes de las aletas de color blanco.

La cabeza de la tortuga laúd es pequeña, redondeada y escamosa. Su pico es más débil respecto las otras especies pero muy afilado, la mandíbula superior presenta tres incisiones triangulares que encajan con un único saliente de la mandíbula inferior y al cerrar la boca se dibuja una forma de W. Las aletas anteriores son alargadas y en los adultos pueden ser igual o más largas que la mitad de la longitud de su caparazón, otra característica diferenciadora de esta especie es la ausencia de uñas en las aletas. Como ocurre con el resto de tortugas marinas ni su cabeza ni sus extremidades son retractiles».

Siguiendo con la misma explicación: «Son altamente migratorias, pudiéndose desplazar varios miles de kilómetros. Es difícil establecer pautas de comportamiento estables en sus grandes desplazamientos. Estas migraciones atienden a necesidades alimentarias y de reproducción.

Una característica muy común de las tortugas marinas es la fidelidad espacial para las puestas, parece ser que en la tortuga laúd es relativo, ya que sus puestas varían de centenares de kilómetros incluso en la misma temporada. Es la especie de tortuga que puede soportar temperaturas más bajas, gracias a la presencia de un tejido subcutáneo muy graso, que actúa como aislante. Tienen una cierta capacidad termorreguladora, aún así son organismos ectotermos. La profundidad a la que pueden llegar podría ser de unos 90 metros, aunque podrían llegar profundidades de 1000 m.