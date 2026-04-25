Una primaveral Fira de la Gent Gran de Mallorca se consolida como referente lúdico para todos los públicos y, si las dos primeras ediciones fueron en otoño, en la presente edición celebrada este sábado 25 de abril se ha batido el récord de participación y asistencia con más de 4.000 personas.

En esta ocasión, el municipio elegido por el Consell de Mallorca ha sido el de Porreres, con propuestas repartidas en diferentes espacios del municipio durante todo el día.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el conseller de Presidencia, Toni Fuster, y la alcaldesa de Porreres, Maria Agnès Sampol, han visitado la feria y han recorrido diversos puntos del circuito, donde han podido conversar con participantes y entidades.

El presidente ha destacado que “la Fira de la Gent Gran sigue creciendo y demostrando que es una cita que la gente hace suya. Porreres se ha llenado de actividad durante todo el día, con una participación muy destacada y con personas llegadas de diferentes puntos de Mallorca”.

Por su parte, la alcaldesa de Porreres, Maria Agnès Sampol, ha señalado que «para nuestro municipio es muy especial ver las calles llenas de actividad durante toda la jornada» Hoy Porreres ha sido un punto de encuentro vivo, con personas de toda Mallorca disfrutando de los diferentes espacios y propuestas».

A lo largo del día, los espacios habilitados han funcionado de manera simultánea, con actividades en plazas y calles municipales. El programa ha combinado actividades físicas y propuestas culturales: talleres de baile en línea, baile de salón, sevillanas y ball de bot; sesiones de zumba; talleres de neules; un torneo de truc; la proyección del documental Cien libros juntas; un espectáculo de circo de Pirates Adventure y actuaciones de corales de diferentes asociaciones.

Paralelamente, se han desarrollado conferencias sobre salud y hábitos de vida con profesionales de diferentes ámbitos, con la participación del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Illes Balears, el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de las Illes Balears, el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de las Illes Balears y servicios de Protección Civil.

Las sesiones han abordado cuestiones prácticas como la actividad física adaptada, la alimentación saludable, la prevención de lesiones y la seguridad en el día a día.

Uno de los puntos con mayor circulación de personas ha sido el espacio de puestos, donde asociaciones han expuesto trabajos y actividades realizadas durante el año, mientras que entidades y empresas han presentado programas y servicios dirigidos a las personas mayores.

El tramo final de la jornada se ha concentrado en una comida de hermandad en el Parc de n’Hereveta, seguida del acto de reconocimientos, en el que se ha distinguido al Grup Güell, al Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Illes Balears, al Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de las Illes Balears, al Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de las Illes Balears, a la Agrupació de Ball de Bot Al-Riyad, a los centros de promoción de la autonomía personal CPAP Reina Sofía y CPAP Avinguda Argentina, a Ràdio Murta, con Manu Blanco, y al Cor Son Dameto.

Los asistentes también han podido conocer de cerca el helicóptero de los Bomberos de Mallorca, La Milana, que ha aterrizado en Porreres y ha despertado un gran interés entre el público.

La jornada se ha cerrado con una clausura festiva con la actuación musical de Biel Tous y Marisa Rojas, que ha puesto el punto final a la Fira. Para facilitar la participación, el Consell de Mallorca ha habilitado un servicio de transporte para las asociaciones, lo que ha permitido la llegada de grupos procedentes de diferentes municipios de la isla.