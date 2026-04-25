Parece de lujo pero es de Parfois: el reloj de piedras elegante y atemporal perfecto para regalar el Día de la Madre

El reloj de piedras elegante y atemporal perfecto para regalar el Día de la Madre parece de lujo, pero es de Parfois. Esta marca de bajo coste nos ha cambiado la vida, allí donde se ha instalado nos ha dado algunos detalles que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Estamos ante una de las fechas más destacadas del año que nos invitan a comprar una serie de prendas y complementos que pueden hacer felices a más de una.

Toda mujer necesita siempre un reloj de esos que combinan con todo y tienen un toque de lo más elegante y destacado. Ha llegado el momento de poner en práctica algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. A la hora de buscar un regalo, nada mejor que apostar claramente por una pieza de esas que impresionan a simple vista. Puede parecer un reloj de esos que puede acabar siendo lo que se convertirá en estos días en los ue buscamos un buen regalo para una persona muy especial. El día de la madre está cerca y Parfois tiene el regalo perfecto.

Es de Parfois pero parece de lujo

Puede que este tipo de complementos que queremos regalar a una persona muy especial, acabe pareciendo de lujo, aunque en realidad forma parte de la nueva colección de una marca de esas que impresionan por su sencillez. Vamos a poder hacernos por un tipo de complemento de esos que destaca.

La nueva colección de Parfois no duda en darnos una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en cuenta, menos puede ser mucho más.

No es necesario gastar mucho para quedar bien, sino todo lo contrario. Podemos conseguir prendas y complementos de estos que impresionan por un precio que realmente nos sumergirá de lleno en una serie de elementos que pueden ser los que nos marcarán de cerca.

Parfois tiene una nueva colección de esas que impresionan y que realmente podría acabar siendo lo que nos marcará en unos días en los que cada detalle puede ser esencial. Este tipo de prendas y complementos acabarán convirtiéndose en los mejores aliados de esta búsqueda de un regalo espectacular.

Atemporal y elegante, así es el reloj de piedras ideal para este día de la madre

Parfois se ha convertido en una de las marcas de referencia de los amantes del estilo más elegante y atemporal a un precio que sorprende. Esta marca no duda en darnos una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno en estos días.

Tal y como se presenta esta marca de bajo coste: «Parfois es una franquicia procedente de Portugal que fue fundada en 1994 por Manuela Medeiros. Su sueño era hacer excepcionales e irresistibles complementos de moda asequibles para cualquier bolsillo. Las bases de su negocio son crear diseños propios en amplias colecciones con productos atractivos actualizados semanalmente y a precios asequibles. Con esta propuesta la firma ha conseguido posicionarse como una importante marca de moda con un crecimiento medio anual del 26% desde 2013. Es esencial que haya coordinación y uniformidad entre las diferentes tiendas en el proceso de creación de valor para que los clientes reconozcan la marca por sus características específicas y sea fácilmente identificable».

Creando unas piezas que realmente hay que empezar a ver llegar de una forma muy especial. Este reloj con piedras tiene un estilo retro que debemos empezar a ver llegar a nuestro armario. Podremos descubrir un buen plus de buenas sensaciones, de la mano de una mezcla de ingredientes que pueden ser claves y que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente.

Este modelo se presenta en la web de Parfois como: «Nuestra variada colección de relojes, disponibles en versiones analógicas y digitales, ofrece diseños para todos los estilos: con esferas redondas, cuadradas, rectangulares u ovaladas, y algunas decoradas con cristales o perlas. También contamos con modelo».

Si nunca has estado en la sección de relojes de Parfois ha llegado el momento de pasarte por ella: «Los relojes digitales de mujer son un gran clásico y no podían faltar en nuestro catálogo. Sin embargo, nuestros modelos además de conservar ese toque nostálgico, cuentan con un aire renovado muy actual. Desde correas de acero, hasta opciones intercambiables para que tengas un mismo artículo con diferentes correas. Sin duda, los relojes dorados y los relojes plateados son dos opciones que enamoran a primera vista y que siempre van a encajar contigo, ya seas más de dorado o más de plateado. Dentro de nuestro catálogo encontrarás relojes dorados de todo tipo, desde los grandes clásicos hasta las opciones más actuales y las versiones más juveniles. Estos modelos son la elección perfecta para eventos especiales, fiestas o simplemente para marcar estilo a diario. En el caso de los relojes plateados ocurre igual, ya que contamos con una gran variedad para que encuentres el que más encaje con tu estilo. Estos modelos ofrecen una variedad de diseños, desde modelos minimalistas con detalles sencillos hasta más elaborados con con strass. Esta versatilidad le permite elegir un artículo que se adapte perfectamente a tu estilo personal. Lo ideal es que cuentes con varias opciones y tengas ambas opciones para que puedas adaptarlos al resto de tu outfit, ya que hay momentos en los que necesitarás uno u otro, en función del toque que quieras conseguir en ese momento».