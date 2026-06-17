Expertos ornitólogos marcan con GPS 40 ejemplares de una de las aves más amenazadas de España para rastrear sus migraciones

SEO/BirdLife y la Fundación Iberdrola España lideran este año una misión científica crítica para proteger a la carraca europea, cuya población sufre un desplome alarmante en nuestro país.

El marcaje de 40 ejemplares con tecnología GPS de última generación en 8 comunidades autónomas permitirá obtener datos inéditos sobre su comportamiento migratorio. Esta investigación busca identificar las causas exactas que empujan a esta espectacular ave hacia la extinción.

El rastreo satelital de 40 carracas europeas desvela los secretos de su supervivencia

El Programa Migra 2026, una iniciativa conjunta entre SEO/BirdLife y la Fundación Iberdrola España, sitúa a la carraca europea como objetivo prioritario de conservación.

El operativo despliega transmisores GPS en aves repartidas por Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Cataluña y Navarra. Estos dispositivos envían información constante sobre la localización, velocidad y selección de hábitats de los individuos marcados.

La colaboración científica incluye investigadores de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC) y la Universidad de Extremadura. El objetivo principal consiste en documentar los movimientos durante la época de cría y la invernada para gestionar mejor el territorio.

Actualmente, los expertos carecen de censos estatales precisos, lo que convierte a este seguimiento remoto en una herramienta indispensable para conocer la biología espacial de la especie.

¿Por qué desaparece la carraca europea de los campos españoles?

La carraca europea ostenta la categoría de «En Peligro» en el Libro Rojo de las aves de España 2021 debido a su drástica disminución poblacional. Las cifras revelan una realidad inquietante en varias regiones. En Extremadura, la especie ocupaba 180 cuadrículas en 1990 y se redujo a solo 36 en 2019.

Un patrón similar ocurre en la Comunidad de Madrid, donde desapareció de 26 cuadrículas en apenas 25 años, y en la Hoya de Guadix (Granada), donde se esfumó como reproductora en una década.

La intensificación agrícola representa la mayor amenaza para esta ave insectívora que depende de paisajes agrarios tradicionales. El uso masivo de plaguicidas reduce su alimento y provoca intoxicaciones, mientras que la eliminación de lindes y el deterioro de construcciones rurales limitan sus lugares de nidificación.

Además, factores externos como la caza ilegal en sus zonas de invernada africanas y los accidentes en tendidos eléctricos agravan su situación actual.

Tecnología GPS para estudiar el impacto del cambio climático en las rutas migratorias de esta ave

El estudio de las migraciones transaharianas resulta fundamental para entender cómo el calentamiento global altera el comportamiento de la fauna. Los investigadores han detectado cambios significativos en las últimas décadas, como el acortamiento de rutas migratorias y procesos de sedentarización parcial.

El análisis de los datos GPS permite comparar los movimientos actuales con registros históricos para evaluar la adaptación de las aves al cambio global. Desde el inicio del Programa Migra en 2011, los científicos han marcado 1.508 ejemplares de 41 especies diferentes.

La incorporación de la carraca europea este año ayudará a localizar puntos negros de mortalidad y corredores ecológicos fundamentales. Los resultados de este seguimiento satelital orientarán futuras políticas ambientales y medidas de gestión agraria, como la instalación de cajas nido para compensar la falta de huecos naturales en el medio rural.

Solo mediante evidencias científicas sólidas será posible revertir el descenso de una de las aves más emblemáticas de la biodiversidad ibérica.