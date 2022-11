El capitán de la selección y del Barcelona, Sergio Busquets, ha contestado al presidente azulgrana Joan Laporta, después de que asegurara que «el gran mérito de esta selección podríamos atribuirlo a Xavi porque los está haciendo jugar en el primer equipo del Barça». El centrocampista contradijo a Laporta y asegura que el mérito de España «es de los que están aquí», y no de Xavi.

«Al presidente le salió la vena barcelonista. Xavi tiene el mérito de darle más protagonismo a Balde, de fichar a Ferran… Pero todos los demás ya estábamos en la selección antes de que llegara Xavi al banquillo. Aunque seamos importantes los jugadores del Barça, el mérito es de la selección, sobre todo del seleccionador, y de los compañeros que nos ayudan aquí», comentó Busquets.

El capitán dejó claro que el éxito de este equipo es única y exclusivamente de los que están aquí y no del técnico azulgrana. Lo cierto es que los futbolistas del Barcelona, en especial Pedri y Gavi, están a un nivel superlativo en este Mundial y eso ha generado un debate en el combinado nacional, mientras que con su club no han conseguido pasar la fase de grupos de la Champions tras quedar terceros de su grupo y disputarán la Europa League.

«No creo que sea tan exagerado, pero puede ser. Son dos equipos diferentes, entrenadores diferentes, filosofías, aunque parecidas, con matices diferentes», dijo Busquets en una entrevista en El Larguero de la Cadena SER donde también dejó claro que quieren pasar como primeros de grupo: «Sabemos cómo está la clasificación, lo que se puede dar y no… Pero nosotros salimos a ganar. Es nuestra cultura, jugar siendo protagonistas desde el minuto 1 hasta el final. No queremos sustos. Ojalá sea así y nos clasificamos los primeros».

Su futuro y la MLS

Estas declaraciones de Busquets se producen en un momento en el que se habla sobre su futuro en el Barcelona. Su contrato termina este verano y los últimos rumores apuntan a que no seguirá. Algunas informaciones señalan que puede cambiar de aires y de continente para militar en el Inter Miami de la MLS.

«Sé que es mi último año pero siempre me he pronunciado: no tengo nada firmado. Sobre febrero me gustaría tenerlo claro y decidir», comienza diciendo sobre su futuro para luego hablar del interés de la MLS: «Siempre he dicho que me gusta Estados unidos, sobre todo Miami, pero a partir de ahí no he llegado a ningún acuerdo con ningún club. Ni con otras ligas. El primero que lo tenga que saber será mi club. Si lo tuviera decidido, lo diría».