Wissa cabalga hacia dieciseisavos y RD Congo hace historia en el Mundial

RD Congo ha hecho historia en esta Copa del Mundo y se ha clasificado para la siguiente ronda del Mundial por primera vez. El combinado africano remontó en la segunda parte el gol inicial de Uzbekistán. Hizo un doblete Wissa, que ya es leyenda de su selección con tres dianas en esta fase final. Corea del Sur está eliminada con este resultado.

Lo mal que lo está pasando la República Democrática del Congo en su país con la terrible epidemia de ébola que se ha llevado centenares de vidas y mientras tanto, el fútbol, le regala el mayor hito de su historia: pasar una fase de grupos de una Copa del Mundial. Son la mejor tercera. Casi nada.

Quizás había más gente viendo este partido en Irán que en Uzbekistán. La República Democrática del Congo se jugaba meterse entre las mejores terceras del Mundial y hacer historia en una Copa del Mundo. Para ello tenía que ganar a una selección ya eliminada. Una victoria o empate de los uzbekos clasificaba a Irán.

Sorprendió Uzbekistán en el inicio de partido con un gol de Shomudorov que pilló desprevenido al portero de RD Congo. Solamente llevábamos diez minutos de partido cuando el delantero uzbeko realizó un centro chut que se metió al fondo de la red.

Cannavaro sonreía y buscaba la primera victoria de Uzbekistán en un Mundial. La reacción del Congo llegó poco después, en el 17, pero el tanto de Mbuku fue anulado por el VAR tras una falta por un manotazo en el inicio de la jugada.

Probó de todo RD Congo para buscar el empate antes del descanso, pero no tenía el día. No estaba nada acertado. Al descanso llegamos con solamente un disparo a portería y fue uzbeko. Los africanos con este resultado se quedaban apeados.

Remontada de RD Congo

RD Congo salió en la segunda parte decidida a remontar el partido, pero le costó. Hasta el 68 no llegó el empate y lo hizo desde los once metros. Lo provocó Wissa y no perdonó. 1-1 y el atacante del Newcastle ya es leyenda de su selección.

Se volcó con todo RD Congo con un equipo que estaba decidido a hacer historia en esta Copa del Mundo y en el 78 hizo el 2-1, obra de Mayele. Centro al área y el jugador africano mete la punta del pie para batir al portero rival.

Sentenció de nuevo Wissa en el 91 con un golazo desde la frontal. Tres goles del atacante africano en esta Copa del Mundo. Historia viva de RD Congo, que se mete en la siguiente ronda por primera vez como la mejor tercera de la fase de grupos. Elimina de esta manera a Corea del Sur.

¡NO ES UN GOL CUALQUIERA! ¡ES UN GOL QUE QUEDARÁ GRABADO PARA SIEMPRE EN LA HISTORIA DE LA RD CONGO! 🇨🇩⚽ Mayele firma la remontada para sellar una clasificación histórica a dieciseisavos🔥#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/cISzdGJD19 — DAZN España (@DAZN_ES) June 28, 2026