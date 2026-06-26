Así han quedado los partidos de hoy en el Mundial 2026: resultados y goles del jueves 25 de junio

Continúa en marcha la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 y este jueves 25 de junio tendremos otros seis partidos. Los dos primeros se han disputado a partir de las 22:00 horas con Alemania, que ya sabía que era primera de grupo antes de jugar, pero que ha perdido ante una Ecuador que entra entre las mejores terceras, y con Costa de Marfil, que acompaña al conjunto germano como segundo clasificado. Ese es el grupo E. Pero este jueves también se definen los grupos D y F. Japón-Suecia, Túnez-Holanda, Paraguay-Australia y Turquía-Estados Unidos son el resto de partidos que se jugarán durante la noche.

Resultado del Curazao – Costa de Marfil (0-2)

Costa de Marfil pasó de una fase de grupos por primera vez en su historia y lo hizo como segunda de grupo tras ganar a Curazao por 2-0 gracias a un doblete brillante de Pépé. La selección africana es una de las grandes sensaciones de este torneo.

Así quedó el Ecuador – Alemania (2-1)

Ecuador realizó una tremenda machada ganando a Alemania en Nueva Jersey y tiene muchas opciones de ser de las mejores terceras y meterse con cuatro puntos en la siguiente fase. Estaban obligados a ganar para ello y empezaron perdiendo con un gol tempranero de Sané. Lo empató Angulo y lo remontó Gonzalo Plata para hacer historia.

Cuánto ha quedado el Túnez – Holanda

A partir de la 1:00, en Kansas City, Holanda se mide a una selección de Túnez que, con cero puntos en sus dos partidos, ya está eliminada. El combinado dirigido por Koeman quiere lograr la clasificación siendo primera de grupo, y para ello debe lograr la victoria.

Cómo ha quedado el Japón – Suecia

A la misma hora que el Túnez-Japón, pero en este caso en Dallas, se jugará un apasionante Japón-Suecia con la segunda plaza del grupo en juego e incluso la primera si los holandeses pinchan. Al cuadro asiático le vale el empate para ser segundo y los suecos están obligados a ganar para al menos ser segundos. Eso sí, un empate es posible que clasifique a las dos selecciones (los suecos como una de las mejores terceras).

Resultado del Turquía – Estados Unidos

Por último, a las 4:00 de la mañana, se decide el Grupo D del Mundial 2026 con dos partidos apasionantes. El primero mide a una de las anfitrionas, Estados Unidos, que ya está clasificada, ante una Turquía que ya está eliminada tras un torneo muy decepcionante.

Así quedó el Paraguay – Australia

En el segundo partido de este Grupo D entre Paraguay y Australia está en juego la clasificación para la siguiente ronda. Si ambos empatan, es muy posible que Paraguay acceda a dieciseisavos como una de las mejores terceras. A Australia un empate la clasifica como segunda y el conjunto sudamericano, para ser segundo, debe ganar.