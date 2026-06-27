Feijóo pide a Junts que sea «responsable» y apoye una moción de censura si realmente quiere elecciones

«Apretar el botón que las convoca sería mejor y bastante más responsable». Este mensaje lanzado por el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, durante su discurso de clausura del 16º Congreso del PP de Cataluña, tiene un claro destinatario: Junts, la formación separatista de Carles Puigdemont y Miriam Nogueras con la que el Grupo Popular mantiene contacto a nivel parlamentario y cuyos siete votos son determinantes para que prospere una moción de censura contra Pedro Sánchez.

En la misma semana en que Junts apoyó una moción histórica del PP (178 votos a favor) en el Congreso de los Diputados, un texto que salió adelante con mayoría absoluta para exigir a Sánchez que dimita o que se someta a una cuestión de confianza, Feijóo ha pedido al partido soberanista que sea «responsable» y que, si realmente quiere elecciones -como planteó hace dos semanas en una enmienda vetada por la Mesa de la Cámara-, acabe apoyando una moción de censura instrumental, esto es, para ir a elecciones ya.

Este emplazamiento de Feijóo tiene además el simbolismo de haberlo pronunciado en Barcelona, en el cónclave que los populares catalanes tenían pendiente de celebrar desde 2022 y que ha revalidado en el cargo de presidente a Alejandro Fernández, quien ha abogado, al mismo tiempo, por combatir el nacionalismo, ya que éste «impone su identidad y excluye a los que no la comparten». «Nosotros somos otra cosa», ha enfatizado Fernández ante el plenario organizado en el Hotel Grand Marina de Barcelona.

Cabe reseñar que Junts, si bien presentó en el Congreso una enmienda a una moción del PP para exigir la convocatoria de elecciones inmediatas, iniciativa que vetó la Mesa esgrimiendo que ello «sólo es potestad del presidente del Gobierno», luego en el Senado no respaldó el mismo texto que presentó el PP en forma de moción y que también prosperó y se convirtió en mandato parlamentario, no vinculante, gracias a la mayoría absoluta de los populares. Los neoconvergentes optaron aquí por no votar y su portavoz en la Cámara Alta, Eduard Pujol, criticó en el debate que el PP no aceptara una enmienda de Junts a su moción que reclamaba la «aplicación efectiva» de la amnistía.

«Urgencia inaplazable»

En su mensaje de este sábado a Junts para que apoye una moción de censura, Feijóo subrayó que el momento político actual es de una «urgencia inaplazable». «Nos estamos jugando la democracia y las instituciones», advirtió, el mismo día en que el Comité Federal del PSOE avalaba y aplaudía a Sánchez, que se niega a cumplir con el mandato -no vinculante- de las Cortes que le ha exigido la dimisión o someterse a una cuestión de confianza.

Por su parte, los de Puigdemont y Nogueras han pedido en los últimos días a Sánchez que se aparte y permita la investidura de otro candidato, un movimiento que no supondría pasar por las urnas, lo cual choca con la propia petición expresa de Junts -en forma de enmienda en el Congreso- de ir a elecciones anticipadas. De ahí que Feijóo buscara este sábado tratar de avanzar por esta veta.

En este contexto, el líder del PP ha acusado al presidente del Gobierno de gobernar contra la voluntad del Congreso tras dicha moción aprobada con PP, Vox, Junts, CC y UPN que reclama una cuestión de confianza y asumir responsabilidades por la corrupción con su dimisión. Dos días después de esta votación, el jefe del Ejecutivo no ha hecho más que reírse de este mandato parlamentario. «Eso no es democrático, es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años», ha denunciado Feijóo.

Además, ha cargado contra los socios que todavía avalaron a Sánchez el pasado jueves. «Nunca pensé que fuera a haber un presidente del Gobierno rodeado de corrupción, humillando a los socios que le sostienen y que le siguen sosteniendo», ha remachado.