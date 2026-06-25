Suzanne Huurman, la ex del Real Madrid que hace historia en el Mundial 2026 con Curazao

De las 48 selecciones que participan en el Mundial 2026 sólo una de ellas cuenta con una mujer frente de su equipo médico. Hablamos de Suzanne Huurman, jefa de los servicios médicos de Curazao con pasado en el Real Madrid. Nacida en Brasil hace 47 años, Huurman se formó y desarrolló profesionalmente en Países Bajos. Desde el PSV dio el salto al Real Madrid, donde estuvo entre 2020 y 2024 a las órdenes de Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti. Su paso por el club blanco supuso un impulso en la carrera de la médica brasileña, que ahora hace historia en el Mundial como la única mujer en liderar al equipo médico de una de las selecciones mundialistas.

Si llevamos el dato más allá de la presente edición, Huurman es la tercera mujer a cargo de los servicios médicos de una selección durante los casi centenaria historia de los Mundiales. Además, lo hace en una de los combinados más modestos del torneo. Curazao se ha convertido en una de las grandes historias futbolísticas de este verano. El mero hecho de clasificar a su primer Mundial ya fue un hecho sin precedentes para este país constituyente que pertenece al Reino de los Países Bajos. Sin embargo, su historia no quedó ahí. El histórico tanto ante Alemania, pese a caer por 7-1, y su meritorio empate ante Ecuador han quedado en la retina de todos los aficionados.

Curazao también ha trascendido más allá de lo logrado por sus futbolistas sobre el césped. Lo ha hecho con el seleccionador más veterano de la historia de los Mundiales. El neerlandés Dick Advocaat estableció esta marca a sus 78 años en el banquillo de Curazao. Las lágrimas del veterano técnico, que dejó el cargo tras clasificar a los caribeños para cuidar de su hija con cáncer y regresó semanas antes del Mundial, emocionaron al ‘planeta fútbol’. La presencia de Suzanne Huurman como jefa de los servicios médicos también ha acaparado titulares y ha puesto aún más en valor una participación de Curazao en el Mundial que será recordada durante años. La selección curazoleña disputa su último partido de la fase de grupos ante Costa de Marfil, a la que buscarán sorprender para obrar el milagro de avanzar a las eliminatorias.

Huurman refuerza la conexión Curazao-Países Bajos

Las conexiones entre Curazao y Países Bajos están siendo otra de las constantes del Mundial. En el plano político e institucional, la familia real del país europeo apoyó a Curazao desde las gradas e incluso bajó al vestuario a felicitar al equipo tras el empate en la segunda jornada. Respecto a lo deportivo, 25 de los 26 convocados para el torneo nacieron en territorio neerlandés. A ellos se suman el seleccionador, Dick Advocaat, y una Suzanne Huurman formada en los Países Bajos. La médica es una figura relevante en la medicina deportiva del país, ya que forma parte del Comité Olímpico Holandés; con el que acudió a los Juegos Olímpicos de 2024 junto al equipo de balonmano.

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Huurman ha querido enviar un mensaje a otras mujeres inmersas en la medicina deportiva y en los cuerpos técnicos de diferentes equipos deportivos. «Sé que existen muchas profesionales muy preparadas para asumir este trabajo y espero encontrarme con más mujeres en próximos Mundiales», aseguró en declaraciones a la BBC la jefa de los servicios médicos de Curazao. Un camino que ya se ha empezado a recoger, ya que Huurman señaló al medio brasileño Globo que, en sus primeras incursiones en el fútbol masculino «prácticamente no había mujeres» en puestos de responsabilidad.