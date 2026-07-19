Separan al Rey Felipe y Doña Letizia de sus hijas en la final del Mundial y no entran en el palco presidencial

Los Reyes de España, Felipe VI y Doña Letizia, acudieron a la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium para ver el España – Argentina junto a sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Sin embargo, la FIFA los sentó separados de sus hijas. El Rey y la Reina se sentaron en el palco presidencial junto a las principales autoridades presentes en el estadio.

En el palco presidencial se encontraban Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, Mark Carney, primer ministro de Canadá, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España; y Rafael Louzán, presidente de la RFEF, entre otros.

En otro palco, separado del presidencial, estaban la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, escoltadas por su gente de seguridad. Junto a ellas estaban las leyendas de España que ganaron el Mundial 2010 en Sudáfrica. La heredera al trono de España, Leonor, se sienta a la izquierda de la foto, y a su lado está su hermana Sofía. Acto seguido se encuentran Iker Casillas, Puyol, Jesús Navas y Sergio Ramos.

La princesa Leonor y la Infanta Sofía junto a Iker Casillas, Puyol, Jesús Navas y Sergio Ramos #MundialRTVE pic.twitter.com/NcE5jAlSFs — Alba Medina (@albammmedina) July 19, 2026

Todo apunta a que se debe a un tema de protocolo de la FIFA, por seguridad. Han metido en el palco presidencial a los presidentes de los tres países organizadores del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, junto a las autoridades competentes de España y Argentina, los dos finalistas. Un palco que contaba con mucha seguridad, con una mampara que protegía a las autoridades competentes. Y las hijas estaban situadas en un palco que no tenía tanta seguridad.