La FIFA mintió otra vez: el descanso de la final del Mundial duró ¡27 minutos!

La FIFA mintió con la duración del descanso de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. El máximo organismo del fútbol prometió que duraría 17 minutos… y al final duró más de 27 minutos. Un engaño más de la FIFA. En concreto, desde que se pitó la final de la primera parte y rodó el balón en la segunda mitad, pasaron 27 minutos y 12 segundos.

Durante el descanso, la organización de este Mundial montó un espectáculo único en una final del torneo. Fue un estilo a Super Bowl, rompiendo el ritmo de lo que es un encuentro de fútbol. Lo normal es que el descanso de un partido de fútbol dure 15 minutos, aunque en este Mundial estaban durando algo más. Sin embargo, en la final fue ya una locura y duró casi el doble.

Justin Bieber, Shakira, Madonna y el grupo surcoreano BTS cantaron en el descanso. Pero Estados Unidos montó, con la presencia de Donald Trump en el palco, una fiesta mayor que, como se preveía, duró muchísimo. Nada de los 17 minutos que dijo la FIFA. Fueron muchos más, un total de 27 minutos y 12 segundos.

Ese fue el tiempo que pasó entre que se señaló el final de la primera parte y se puso el balón en juego en la segunda mitad. Así, la FIFA volvió a mentir, porque ante la polémica que había por la duración de este descanso con las actuaciones, prometió que serían sólo 17 minutos.

Si bien habría que indicar que el descanso también se alargó algo más porque Argentina hizo un cambio (Paredes por Nico González), lo que más retrasó el inicio de la segunda mitad fue el espectáculo que montó la FIFA y la organización del Mundial, con esas actuaciones musicales ya mencionadas. Con cronómetro en mano, el descanso de la final entre España y Argentina duró más de 27 minutos.